Video: Vecrīgā iemaldījusies bišu saime

Ceturtdien, 13. jūnijā, aculiecinieks Andris Vecrīgā, Torņa ielā, novērojis milzīgu bišu spietu, viņš raksta savā platformas "Twitter" laikajoslā.

"Pēkšņi Vecrīgā tūkstošiem bites uzradās," pie ievietotā video raksta Andris.

Pēkšņi un ne no kurienes vecrīgā tukstošiem bites uzradās! Šis būtu interesanti arī @SkujaVilnis ! pic.twitter.com/tH212rdopR — Andris Reizenbergs (@A_Reizenbergs) June 13, 2019

Pāris minūtes vēlāk vīrietis "Twitter" ievietoja arī foto, kuru papildināja ar ziņu, ka "bites esot izmukušas no kāda jumta".

Bites esot izmukušas no kada jumta! Ka tik nav no viesnicas, kur ziņās lasīju, ka būs daudzi spieti! pic.twitter.com/VMrFuCvLX3 — Andris Reizenbergs (@A_Reizenbergs) June 13, 2019

Spietošana ir dabisks bišu saimju vairošanās veids: no saimes atdalās spiets - daļa darba bišu ar veco bišu māti. Gatavošanās spietošanai saimē sākas ilgi pirms spieta iznākšanas, skaidrots Latvijas Biškopības biedrības mājaslapā.

Spiets izlido tikai saulainā, bezvēja laikā, visbiežāk no pulksten 10 līdz 14. Parasti ar spietu izlido līdz 50% bišu, tikai atsevišķos gadījumos vairāk. Spietā vairākumā ir 4-10 dienas vecas bites, bet vairākums 11-20 dienas vecas bites paliek saimē. Reizē ar spietu no stropa izlido arī māte. Ja spieta iznākšana no stropa ir aizkavējusies slikta laika vai kādu citu apstākļu dēļ, un ir piedzimusi jaunā māte, tad ar spietu var izlidot arī jaunā bišu māte.

Spiets vispirms apmetas dravas tuvumā kādā kokā vai krūmā, pēc dažām stundām tas aizlido uz iepriekš izraudzīto jauno mājokli.

