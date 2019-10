Ziedotā nauda nevienam nepieder? Kurta ģimeni pārsteidz policijas attieksme pēc zādzības

Svētdien, 13. oktobrī, Rīgā pie Vērmanes dārza no Kurta kafijas namiņa "Kurts Coffee", kas atvērts, lai vāktu līdzekļus bērnam ar īpašām vajadzībām, nozagta krājkasīte ar rehabilitācijai saziedoto naudu. Policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess, tomēr ģimeni pārsteigusi likumsargu vienaldzīgā attieksme.

Kurta mamma un kafijas namiņa līdzīpašniece Ketija pastāstīja, ka svētdien, 13. oktobrī, tiklīdz ģimene no kafejnīcas darbinieces saņēma ziņu par krājkasītes pazušanu, vīrs Ēriks nekavējoties devās turp, lai ziņotu policijai. Likumsargi gan ieradušies, bet garnadža meklēšanu nav uzsākuši, teic Ketija. Zādzības formēšana policijai prasījusi vairākas stundas. Turklāt iecirknī darbiniece vilcinājusies pieņemt iesniegumu par nozagtu naudu, norādot, ka tā tika saziedota, tāpēc nevienam nepieder.

"Iecirknī viņi man teica, ka par nozagto naudu man nav jēgas rakstīt iesniegumu, tikai par krājkasīti, kuras vērtība ir divi eiro. Man skaidroja, ka no tās saziedotās naudas cilvēki ir atteikušies," portālam "Delfi" telefonsarunā teic kafejnīcas īpašnieks un Kurta tēvs Ēriks.

Kad vīrietis nepiekrita, policijas darbiniece solīja pasaukt priekšnieku, tomēr tā vietā viņa esot mainījusi savu nostāju – pieņēmusi iesniegumu par nozagto naudu. "Darbiniece teica, ka tas esot bijis tikai viņas viedoklis."

Arī trešdien, 16. oktobrī, pēc vizītes policijas iecirknī, Ērikam radušās bažas par izmeklēšanas virzību. Viņam tikuši uzdoti neloģiski jautājumi, kā, piemēram, vai sestdien, 12. oktobrī, krājkase vēl bijusi savā vietā. "Manuprāt, šī nav sarežģīta lieta, ielas pretējā pusē ir novērošanas kameras, video ierakstā zagli varētu identificēt," teic Kurta tēvs.

Ketija un Ēriks pauž, ka skārda krājkasīte, kurā kafejnīcas apmeklētāji varēja ziedot Kurtam naudu rehabilitācijai, tur stāvējusi ilgu laiku un bijusi pilna. "Runa jau nav par nozagto naudu, bet par to, ka brīvi apkārt staigā cilvēks, kas zog," teic Ketija.

Viņa stāsta, ka garnadze apkārtnē ir zināma, jo zagusi arī citos veikalos. Kurta kafejnīcā viņa bija pasūtījusi divas kafijas, un, kamēr tās tika gatavotas, paņēma krājkasi un devās prom. "Sieviete ir ap gadiem 60, viņa ir solīda, laipna, runātīga, smaidīga, neizskatās trūcīga. Tāpēc jo vairāk liekas neticami, kā tāda kundzīte var ņemt un apzagt projektu, kas radīts, lai vairotu līdzcietību, mīlestību un rūpes vienam par otru," pārdomās dalās Kurta mamma.

Valsts policijā portālam "Delfi" apstiprina, ka 13. oktobrī Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas centra iecirknī reģistrēts iesniegums par ziedojuma kastītes zādzību no kafijas namiņa Rīgā.

Pēc iesnieguma saņemšanas pieņemts lēmumus sākt kriminālprocesu par zādzību nelielā apmērā pēc Krimināllikuma 180. panta. Par šādu pārkāpumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Vaicājot par iemesliem, kāpēc policijas darbiniece sākotnēji nav vēlējusies pieņemt iesniegumu par krājkasē saziedotās naudas zādzību, VP pārstāve Elīna Priedīte norāda, ka notikusi komunikācijas kļūme starp likumsargu un iesnieguma iesniedzēju.

Zvērināta advokāte Viktorija Jarkina portālam "Delfi" skaidro, ka nauda ziedojumu kastē pieder tai personai, kurai tā saziedota. Šajā konkrētajā gadījumā tā pieder Kurtam, savukārt viņa likumīgie pārstāvji ir viņa vecāki, tādējādi viņi ir atzīstami par zādzībā cietušajiem.

"Pirmkārt, vēlos vērst uzmanību, ka par krājkases zādzības faktu obligāti ir jāpaziņo policijai, neatkarīgi no tā, cik liela bijusi summa, jo arī par zādzību nelielā apjomā – līdz vienai mēnešalgai – paredzēta kriminālatbildība," akcentē Jarkina. "Konkrētais gadījums ir svarīgs jautājums no ētikas viedokļa. Zagt no cilvēkiem, kuriem nauda nepieciešama ārstēšanai, ir amorāli."

Par to, cik daudz naudas apmēram kastītē varēja būt, var spriest pēc tā, vai tā bijusi pilna, pustukša vai tukša. "Ir jābūt kādam lieciniekam, piemēram, tā var būt persona, kura gatavojusi kafiju un visbiežāk apkalpo cilvēkus kafijas namiņā. Tādējādi var arī novērtēt naudas daudzumu krājkasē," skaidro zvērināta advokāte. Ja vainīgo personu policija atrod un tā tiek tiesāta, cietušais tiesā var vērsties ar kompensācijas pieteikumu, pieprasot atgūt nozagto naudu.

Arī labdarības organizācija "Ziedot.lv" vairākkārt piedzīvojusi ziedojumu kastīšu zādzību, tomēr pieredze ar policiju bijusi pozitīva, portālam "Delfi" pastāstīja organizācijas pārstāve Ilze Ošāne. "Atminos trīs šādus gadījumus, un policija uzreiz pieņēma iesniegumu un uzsāka izmeklēšanu, likumsargi bija atsaucīgi," pauž Ošāne. Visos gadījumos vainīgās personas arī tikušas atrastas, organizācija piedalījusies arī tiesas sēdēs.

"Jāteic gan, ka nozagto naudu organizācija nav saņēmusi atpakaļ, nedz arī kompensāciju par 15 eiro vērto ziedojumu kastīti. Taču labā ziņa ir tāda, ka vainīgie tika notverti un saukti pie atbildības," atzīst organizācijas pārstāve, piebilstot, ka viens šāds process gan ilgst apmēram gadu. Nozagtās kastītes bijušas pildītas ar naudu smagi slimu bērnu ārstēšanai.