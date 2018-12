'15 eiro par diviem klikšķiem' – lasītāja sūkstās par 'Latvijas Pasts' pakalpojuma maksu

Pirms neilga laika Anna savā Pasta norēķinu sistēmā (PNS) saņēma bērna slimības naudu, 82,4 eiro. Īsi pēc tam "Latvijas Pastā" (LP) ar četrām vēstulēm vērsās zvērināts tiesu izpildītājs ar rīkojumu par piedziņas sprieduma izpildi sievietei. Par katras vēstules satura ievadīšanu sistēmā LP no Annas iekasēja 15 eiro.

Uzņēmumā akcentē, ka rīkojuma apstrāde nav tikAi "dažu pogu nospiešana", bet gan informācijas tehnoloģiju izmantošana, sistēmu uzturēšana un datu salīdzināšana.

""Latvijas Pastā" vērsās zvērināts tiesu izpildītājs ar rīkojumu par piedziņas sprieduma izpildi, PNS sistēmā ienāca četras vēstules no tiesu izpildītājiem. Par katras šīs vēstules satura ievadīšanu sistēmā "Latvijas Pasts" no mana konta novilka 15 eiro par saviem sniegtajiem pakalpojumiem. Beigās no bērna naudas man palika knapi 20 eiro," situāciju ieskicē Anna.

"60 eiro no saņemtajiem 80 eiro man jāmaksā "Latvijas Pastam" par viņu pakalpojumiem. Vai tas nav vienkārši absurds? Kādus pakalpojumus tad viņi īsti man sniedza? Vai viņiem nav kauna atņemt cilvēkam pēdējo naudu?" pukojas dāma.

Iemeslus, kāpēc viņa ir parādā tiesu izpildītājiem, sieviete izvairās atklāt.

"Latvijas Pasta" pārstāve Gundega Vārpa portālam "Delfi" skaidro, ka "Latvijas Pastā", līdzīgi kā bankās, par konta apkalpošanu ir noteikts cenrādis dažādiem pakalpojumiem. "Gan bankās, gan arī "Latvijas Pastā", kas uztur PNS, apstiprināta arī pakalpojuma maksa par zvērināta tiesu izpildītāja rīkojuma pieņemšanu izpildei. Ja atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai "Latvijas Pastā" vēršas zvērināts tiesu izpildītājs ar rīkojumu par piedziņas sprieduma izpildi, mums nākas veikt rīkojuma apstrādi, pieņemot to izpildei, un šā pakalpojuma nodrošināšanai noteikta arī attiecīga pakalpojuma maksa," atklāj Vārpa.

"Rīkojuma apstrāde nenozīmē “dažu pogu nospiešanu”, bet gan attiecīgu informācijas tehnoloģiju izmantošanu, sistēmu uzturēšanu, datu salīdzināšanu, ievadīšanu, atalgojumu darbiniekiem par šo funkciju veikšanu un līdzīgi," viņa uzsver.

Vārpa informē, ka pakalpojuma maksa par zvērināta tiesu izpildītāja viena rīkojuma pieņemšanu izpildei noteikta 15 eiro apmērā, un tā ir summa, kas tiek ieturēta no klienta konta – gluži tāpat, kā maksa tiek ieturēta par jebkura cita pakalpojuma sniegšanu Pasta norēķinu sistēmā.

"Šajā gadījumā nav svarīgi, kāda tieši nauda atrodas konkrēta klienta kontā – pensija, pabalsts vai cita veida iemaksas, mēs saņemam samaksu par konkrētu klientam sniegtu pakalpojumu," skaidro "Latvijas Pasta" pārstāve, papildinot, ka uzņēmumā noteiktais tarifs par zvērināta tiesu izpildītāja rīkojuma pieņemšanu izpildei esot zemāks nekā, piemēram, finanšu iestādēs.

Tomēr uzņēmumā "Swedbank" portālam "Delfi" atklāj, ka tur komisijas maksa par tiesu izpildītāju un Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu pieņemšanu izpildei ir 10 eiro. Tāda pati maksa par šo pakalpojumu noteikta arī "SEB" bankā.

Sūtiet savas reportāžas un par labāko reportāžu saņemiet balvu - dāvanu karti “Galactico” 30 eiro vērtībā. Foto un video gaidām epastā aculiecinieks@delfi.lv, vai arī izmantojiet reportāžu iesniegšanai paredzēto formu!

Darbdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 varat arī ziņot par nebūšanām, novērojumiem, ierosinājumiem, zvanot pa “Delfi Aculiecinieka” tālruni nr. 67784066!