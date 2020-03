Lasītājs satraukts par RTU peldbaseina darbību pandēmijas laikā; instances – tas ir atļauts

Kamēr daudzi sporta klubi un peldbaseini Covid-19 pandēmijas laikā ir slēgti, tikmēr ir vietas, kas turpina savu darbību. Viens no tiem ir Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Ķīpsalas peldbaseins, kura darbība ir šokējusi "Delfi" aculiecinieku Mārtiņu, kurš ir neizpratnē par to, vai tiešām šajā laikā cilvēki ir jāmudina peldēt, nemaz nerunājot par distancēšanos. Tikmēr Veselības inspekcija (VI) un arī SIA "Ķīpsalas peldbaseins" pārstāvji atgādina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) rekomendācijas un MK noteikumus, kuros nav noteikts aizliegums apmeklēt peldbaseinus.

""Kā gan tas nākas, ka Rīgā veikalos 2 metru attālums jāievēro, pat skolu stadioni slēgti, bet RTU peldbaseins laipni aicina nākt un peldēt? Vai tiešām tas ir ok?" raksta lasītājs.

Pelbaseinos atļauts peldēties, bet jāievēro SPKC rekomendācijas un MK noteikumi

"Šobrīd Latvijā, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, nav noteikts aizliegums apmeklēt peldbaseinus (rīkojuma 4.5.p.). Tajos nedrīkst atrasties vairāk kā 50 cilvēki vienlaicīgi un darba laiks ir noteikts no pulksten 8 līdz pulksten 23," atgādina VI vides veselības nodaļas sabiedrības veselības analītiķe Elīna Ķimene. Viņa skaidro, ka ka peldbaseiniem būtu jāorganizē sava darbība tā, lai apmeklētāji varētu ievērot SPKC rekomendēto 2 metru distanci vienam no otra, kā arī nepieciešams to atgādināt ievērot apmeklētājiem.

"Ārkārtējās situācijas laikā Veselības inspekcija aicina peldbaseinus apmeklēt tikai tām personām, kurām tas noteikts ārstniecības procesa ietvaros saskaņā ar ārstniecības personas norādēm, kā arī profesionāliem sportistiem (peldētājiem), ja tas ir būtiski treniņu nolūkos un nav aizvietojams ar citām fiziskām aktivitātēm," norāda Ķimene.

Taujāta par to, vai līdz šim ir saņemtas sūdzības saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanai noteikto pasākumu pārkāpšanu, viņa atbildēja noliedzoši.

RTU: peldbaseinā peld, ne socializējas

Kā portālam "Delfi" norādīja SIA "Ķīpsalas peldbaseins" pārstāvji, pašlaik tiek ievērots Ministru kabineta rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, tāpēc RTU Ķīpsalas peldbaseinā ir pārtrauktas gan komersanta, gan trešo pušu organizētas nodarbības neatkarīgi no personu skaita grupā, turklāt ir noteikti stingri ierobežojumi attiecībā uz neorganizētu pulcēšanos, nosakot, ka sporta kompleksā vienlaicīgi nedrīkst atrasties vairāk kā 50 cilvēku. "Tāpat ir aizliegta trešo personu (treneru, apmeklētāju pavadītāju un citu personu), kas nav tiešie peldbaseina apmeklētāji, atrašanās kompleksā," papildina SIA "Ķīpsalas peldbaseins" pārstāvji.

"Ķīpsalas peldbaseina komplekss ir 8000 kvadrātmetru liels, savukārt pati baseina vanna ir 1050 kvadrātmetru liela, kas nozīmē, ka pat gadījumā ja baseinā vienlaikus atrastos 50 cilvēku, uz katru no viņiem būtu 21 kvadrātmetrs brīvās "telpas". Ņemot vērā, ka apmeklētāji baseinā peld, nevis socializējas, tā ir pietiekama teritorija, lai peldbaseina apmeklētāji, kas turpina rūpēties par savu fizisko veselību, varētu ievērot arī sociālās distancēšanās prasības," norāda SIA "Ķīpsalas peldbaseins" pārstāvji.

Viņi arī mudina apmeklētājus nopietni izturēties pret valdības noteiktajiem ierobežojumiem, bet tos, kuri atgriezušies no ārzemēm nedēļas laikā (neatkarīgi no valsts), aicina ievērot pašizolāciju, nepakļaujot citas personas inficēšanās riskam. "Katram no apmeklētājiem ir ar parakstu jāapliecina, ka viņi pēdējo 14 dienu laikā nav bijuši ārzemēs vai kontaktā ar inficētu personu," papildina pārstāvji, "Ķīpsalas peldbaseins, ievērojot piesardzību un rūpes par apmeklētāju veselību, neielaiž peldbaseinā tās personas, par kuriem ir informācija par pašizolācijas prasību neievērošanu."

