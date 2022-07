'Maksāt par vietu, kuru nedabūju' – 'Delfi' lasītāji sūrojas par 'airBaltic' lidojumiem

Portāls "Delfi" šonedēļ saņēmis divas lasītāju sūdzības par "airBaltic" lidojumu norisi reisā no Barselonas uz Rīgu. To iemesls ir "airBaltic" lidojuma nodošana citai kompānijai. Reisa izpildītāja maiņa lasītājiem sagādāja virkni neērtību un piekrāptības sajūtu, un viņi apsver turpmāk nelidot ar nacionālo aviosabiedrību. Savukārt pats "airBaltic" taisnojas, ka izmaiņas lidojumos saistītas ar gaisa kuģiem nepieciešamo rezerves detaļu trūkumu.

23. jūnijā Andrejs Beļskis ar sievu un dēlu bija ceļā no Barselonas uz Rīgu. Par lidojuma veicēju maiņu viņš uzzināja laikus, saņemot īsziņu no "airBaltic". Tomēr viņam pat prātā nebija ienācis, ka nacionālās lidsabiedrības partnerkompānijas "AirHorizont" serviss būs tik slikts. ""AirHorizont" lidmašīna pēc kvalitātes ir sliktāka, nekā "Ryanair" lidmašīnas – viss salauzts, nedarbojas, netīrs," stāsta Andrejs, kurš tieši nacionālo aviokompāniju savam lidojumam bija izvēlējies ar domu, ka samaksās vairāk, lidos komfortablā gaisa kuģī un saņems kvalitatīvu apkalpošanu.

Vīrietis "airBaltic" bija piemaksājis par papildu ērtībām – vietu pie loga savam dēlam. Taču "airHorizont" lidaparātā tādu vispār nedabūja. "Manai sievai Kristīnei ir daļēja klaustrofobija, viņa baidās lidot, bet logs reāli izglābj situāciju. Bet loga nav. Stjuarti vietas nevarēja samainīt, jo lidmašīna pilna vai arī vienkārši negribēja to darīt," raksta Andrejs vēstulē, kas adresēta portālam "Delfi", kā arī aviokompānijai "airBaltic", citiem medijiem un Patērētāju tiesību aizsardzības centram (PTAC).

Vēstulē Andrejs lidsabiedrībai prasa atdot visu lidojuma trim biļetēm un papildu ērtībām iztērēto naudu. "Tas nav apspriežams," viņš saka. "Varu iet jums pretī un paņemt dāvanu karti." Turpmāk vīrietis apsver domu vairs nelidot ar nacionālo aviokompāniju. To pašu ieteiks arī citiem, jo jūtas piekrāpts. "Jūs maināt lidmašīnas (aviokompāniju), kuras pakalpojumi maksā krietni lētāk nekā jūsu un tādā veidā gūstat papildu ienākumu, un patērētājs paliek izmuļķots," pārliecināts Andrejs.

Par lidaparāta maiņu kompensāciju prasīt nevar, portālam "Delfi" saka Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC). Maiņas iespēju paredz biļetes pirkuma noteikumi. "Lidmašīnas pašas par sevi kaut kādās komforta klasēs netiek dalītas," skaidro PTAC pārstāve Sanita Gertmane. "Ir biznesa klase un ir ekonomijas klase. Ja cilvēks nav pircis biznesa klases biļeti, tad šajā gadījumā diezin vai būtu adekvāti prasīt pilnu biļetes vērtību atpakaļ," Andreja gadījumu komentē PTAC pārstāve.

Gertmane arī uzsver, ka sūdzības par lidaparātu maiņu ir jauna tendence. Līdz šim pasažieriem neesot bijušas pretenzijas par to, kāds lidaparāts tiek izmantots lidojumam. "Pērkot biļeti, es taču nezinu, kāds lidaparāts tur būs. Tas tiešām var mainīties, var būt tehniskas problēmas stundu pirms lidojuma. Labi, ka aviokompānijai vispār ir ko nomainīt, lai veiktu lidojumu," PTAC pozīciju izklāsta speciāliste.

Toties par apmaksātu, bet nesaņemtu pakalpojumu – sēdvietu pie loga – Andrejs lidsabiedrībai kompensāciju prasīt gan ir tiesīgs, pauž Gertmane. Viņa atzīst, ka šajā gadījumā konkrētam lidaparātam ir būtiska nozīme, jo aizvietotājā nav bijis iespējas saņemt par papildu maksu iegādātās ērtības. Lai pieprasītu kompensāciju, Andrejam ar iesniegumu jāvēršas lidsabiedrībā "airBaltic", pamāca PTAC pārstāve.

Vēl skaudrāk "airBaltic" lidojuma nodošanu citai lidsabiedrībai pieredzējis Igors. Arī viņš, tāpat kā Andrejs, bija ceļā no Barselonas uz Rīgu kopā ar visu ģimeni – sievu un trīs maziem bērniem: divus, trīs un piecus gadus veciem. Pāris stundas pirms lidojuma pienāca īsziņa no "airBaltic", ka lidojumu izpildīs Rumānijas aviokompānija "Carpatair". Par šo lidsabiedrību Igoram sākotnējais iespaids bijis labs. Viņš savā telefonā jau laikus saņēma īsziņu par nelielu reisa kavēšanos.

Tiesa gan, neveiksmes turpinājās. Arī pēc pasažieru uzņemšanas reiss aizkavējās par pāris stundām Francijā noritoša streika dēļ. Ģimenei lielākais trieciens bija lidojuma laikā teikts pilota paziņojums, ka gaisa kuģis Rīgā piezemēties nevar, tāpēc dodas uz Palangu.

"1.00 naktī esam Palangā ar bagāžu un ratiem. Ar trīs maziem bērniem. Transfera nav, viesnīcas nav, ir tikai īsziņa no airBaltic, ka izlidosim no Palangas uz Rīgu nākamās dienas pulksten 13.30. Paldies "airBaltic!", šādu izmisuma pilnu ziņu no Igora portāls "Delfi" saņēma 29. jūnija agrā rītā. Dienu vēlāk Igors atraksta, ka uz Rīgas lidostu ģimene nokļuva ar "Bolt" taksometru par 260 eiro.

"Ja mēs ar sievu būtu bez trim bērniem, varētu jau palikt lidostā, bet mums nebija pamperu (jo neplānojām nekur palikt), nebija ne ūdens, ne ēdiena bērniem," tā par lēmumu doties mājās ar taksi rakstīja Igors. Pēc viņa vārdiem, "airBaltic" partneru lidsabiedrība aizkavētā reisa nomocītajiem pasažieriem nenodrošināja ne ēdienu, ne arī dzērienus. Tiem cilvēkiem, kuri Palangas lidostā darbiniekiem lūguši ūdeni, norādīts, lai paņem tualetē.

Arī citi pasažieri izvēlējās uz Rīgu doties taksometros, stāsta Igors. Vēl daļa palika nakšņot lidostā. Alternatīvu nebija, jo mazās Palangas lidostas apkārtnes viesnīcās Igors brīvus numuriņus internetā neatrada. Turklāt lidostas darbinieki nevarēja nodrošināt transportu uz iespējamām nakšņošanas vietām citviet pilsētā.

Pēc notikušā "Delfi" lasītājs nopietni apsver domu vairs nelidot ar "airBaltic", kaut agrāk allaž izvēlējās tikai šo lidsabiedrību. Nekad iepriekš viņš vēl nebija piedzīvojis reisu kavēšanos. Gluži otrādi, atšķirībā no citām lidsabiedrībām, "airBaltic" piedāvāja ērtus izlidošanas un ielidošanas laikus. Ģimenei arī patikušas jaunās un ātrās lidmašīnas. "Bija ļoti daudz priekšrocību," saka Igors. "Bet paskatoties, kas notiek tagad, mēs labāk paliksim mājās," viņš atzīst.

Lidojumu uzticēšanu citām lidsabiedrībām "airBaltic" skaidro ar lidmašīnu rezerves detaļu piegādes problēmām. Uzņēmuma pārstāve Alise Bethere precizē, ka patlaban sešām flotes lidmašīnām trūkst rezerves daļu. Tās joprojām tiek gaidītas, tāpēc šobrīd neesot skaidrs, kad gaisa kuģi varēs atsāks darbu. Tehniskas ķibeles paralēli mēdz piemeklēt arī citus lidaparātus, kas ietekmē gan gaisa kuģu pieejamību, gan lidojumu plānošanu, atzina Bethere. Lidsabiedrība šobrīd darot visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk "airBaltic" varētu visus lidojumus izpildīt ar "Airbus A220-300" lidmašīnām.

Par sadarbības partneru lidmašīnām "airBaltic" pārstāve Bethere teic, ka tās atbilst Eiropas drošības standartiem. Turklāt uzņēmumā arī izvērtē partneru lidsabiedrības piedāvātā pakalpojuma kvalitāti.

Komentējot Igora aprakstīto situāciju, Bethere atzīst, ka 28. jūnija lidojums no Barselonas uz Rīgu tika pārvirzīts uz Palangu, jo lidostā "Rīga" patlaban norit remontdarbi un ir ierobežots darba laiks nakts stundās.

"Diemžēl lidojuma nolaišanās Rīgā tika atteikta, jo lidojums bija nedaudz aizkavējies," skaidro "airBaltic" pārstāve. Maltītes un viesnīcu "airBaltic" Palangā ielidojušajiem nevarējis nodrošināt, jo visas lidostas kafejnīcas jau bijušas slēgtas, bet viesnīcas – nepieejamas.

Uzņēmumā sola, ka aviokompānija Igoram un pārējie pasažieriem sniegs daļēju kompensāciju dāvanu kartes veidā.

Portāls "Delfi" novēroja, ka sūdzības par "airBaltic" lidojumiem tviterī lasāmas arī šonedēļ.

Savukārt PTAC pārstāve Gertmane uzsver, ka saskaņā ar Avioregulu Igoram ir tiesības no "airBaltic" pieprasīt pilnu kompensāciju par taksometra izmaksām. "Lidsabiedrībai reisa kavēšanās gadījumā bija jānodrošina aprūpe – ēdināšana, atspirdzinājumi un viesnīca. Ja aviosabiedrība to nav darījusi, bet pasažieri paši ir organizējuši, ņēmuši viesnīcu, ņēmuši taksometru, tad viņiem ir tiesības pieprasīt atmaksāt izdevumus," pamāca PTAC pārstāve. Iesniegums par kompensāciju ir jāraksta "airBaltic". Ja lidsabiedrība prasīto nepilda, pasažieriem jāvēršas PTAC, kas arī aicina par šādiem gadījumiem centram ziņot, lai patērētāju tiesību sargi būtu informēti un varētu reaģēt.

Centra dati liecina, ka šogad laikposmā no janvāra līdz maija beigām saņemtas 110 ar pasažieru aviopārvadājumiem saistītas sūdzības, no kurām lielākā daļa ir par nacionālo lidsabiedrību "airBaltic". Par nacionālo lidsabiedrību iesniegumus rakstījuši kā Latvijas, tā arī citu valstu iedzīvotāji. Patērētāji ziņojuši par nozaudētu bagāžu, atceltiem, kavētiem reisiem, atteiktu iekāpšanu, kā arī par to, ka nav nodrošināta Avioregulā paredzētā aprūpe.