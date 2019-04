Ojārs Lapiņš: Piezīmes par automobiļiem, ko Latvijā piedāvā kā 'tikko no Vācijas'

Klāt ir pavasaris – gadalaiks, kurā man īsti neizprotamu, bet plašās tautas masās iecienītu tradīciju dēļ notiek rosība ap nekustamo īpašumu un auto maiņu.

Ja par nekustamā īpašuma iegādes laiku ir izvēlēts tieši pavasaris, mani tas īpaši nepārsteidz. Vasarā un rudenī ir pietiekami daudz laika, lai īpašumu savestu vajadzīgajā kārtībā un ziemā iestātos miera periods ar jaukiem Ziemassvētkiem.

Taču kāpēc tam būtu jābūt jauna – parasti lietota – auto iegādes gadalaikam, tā īsti man nav skaidrs. Visas pārdomas, kuras šeit aprakstītas, ir ilggadējas pieredzes šajā jomā rezultāts.

Priecīgi atveram "ss.com" mājaslapu un dodamies sava sapņu auto meklējumos.

Lai arī kā necenstos citas ar auto tirdzniecību saistītās mājaslapas, "ss.com" tomēr notur līderpozīcijas arī šajā jomā. Vēl maldoties dažādu modeļu un marku izvēlē, veicam nepārtrauktus salīdzinājumus, meklējot pozitīvās lietas, kuras nostiprinātu mūsu izvēli par labu tieši šim modelim, kā pirmo rādītāju tomēr paturot prātā auto cenu. Nu kuram gan negribas par zemu cenu iegādāties pietiekami labu auto?

Bet... Pētot sludinājumus "ss.com", paralēli jāpēta noteikti arī sludinājumi Vācijas auto tirgotāju portālos. Un, ja redzat, ka Vācijā jūsu izvēlētais sapņu auto maksā to pašu, ko prasa auto pārdevējs Latvijā ar piebildi "tikko no Vācijas", tad kaut kas nav īsti kārtībā.

Statistika rāda, ka tirdzniecībā Latvijā gandrīz katrai markai un modelim ir divas trīs automašīnas ar birku "tikko no Vācijas", līdzīgi "tikko no Francijas, Itālijas vai Beļģijas", par cenu, kura piedienētu cenai Vācijā un nevis Latvijā. Jā, kāpēc lai "tikko no Vācijas" pircējam nenestu pozitīvas asociācijas, jo Vācijā autostrādes gludākas un ceļi labāki, pedantiskie vācieši mīl savas mašīnas un seko līdzi to tehniskajam stāvoklim.

Nekas nav ideāls, arī Vācijā. Arī tur vēl notiek dokumentu viltošana, odometru rādītāju koriģēšana un citas darbības, lai noslēptu kādu būtisku automašīnas defektu. Taču ar to pamatā nodarbojas "individuālie" tirgotāji un firmas "viendienītes".

Lielie un ilggadējie auto tirgotāji Vācijā strādā godīgi un uzticīgi. Lai izmuktu no nepatikšanām auto iegādē, tieši auto cenai šeit Latvijā ir jāpievērš liela uzmanība. Nopietni Latvijas uzņēmumi, kuri piedāvā pārbaudītu auto piegādi no Vācijas, parasti par pakalpojumu vidēji prasa 1200 eiro. Pielieciet vēl klāt gada nodokli, tehnisko apskati – un jums būs īstā auto cena, par kuru būsiet nopircis sev auto.

Lai izmuktu no tik lielām izmaksām, jūs varat mēģināt sarunāt kādu privātpersonu, kam tas ir rūpals, bet grozies, kā gribi, vienalga papildu izdevumi pietuvosies 1000 eiro.

Vislabāk ir doties pēc mašīnas saviem spēkiem un līdzekļiem, ar noteikumu, ka iegādājamā mašīna ir braukšanai paredzētā stāvoklī, ar derīgu tehnisko apskati un jūs esat drošs, ka pats saviem spēkiem tiksiet līdz Latvijai.

Pieredze rāda, ka labāk saglabāti auto atrodas Vācijas rietumu pusē. Lidmašīnas biļete, vilciena, autobusa biļete, vismaz divas viesnīcu izmaksas, degvielas izmaksas, apdrošināšana, numurzīmes izmaksas un ceļa nodoklis jūs pietuvinās tam mistiskajam 1000 eiro.

To var darīt – un es tā arī izdarīju –, ja tiešām gribat iegūt šo mašīnu sev, un tad, nomaksājot visas minētās izmaksas, būsiet sev ieguvis labu auto, turklāt par cenu, kas ir konkurētspējīga Latvijā.

Ņemot vērā jebkuru piegādes variantu un to, ka pārdevējs arī gribēs kaut ko nopelnīt, no jebkuras automašīnas ar saukli "tikko no..." cenas atskaitiet 1000 līdz 1200 eiro un tad salīdziniet šo cenu un iespēju par tādu pašu cenu nopirkt "tur no...", un jūs redzēsiet, ka par tādu cenu "tur..." automašīnu var nopirkt, tikai ne tā gada un ne ar tādu noskrējienu.

Ja man būtu jāizdara izvēle vietējā lietoto auto tirgū, tad noteikti pirmajā vietā liktu šeit autosalonos iegādātos auto, tad otrajā vietā auto, kuri ir šeit pabraukuši pāris gadu ar regulārām tehniskajām apkopēm un reģistrētu noskrējienu, un, ja godīgi, trešā varianta man nemaz nebūtu. Bet, protams, tas ir tikai man... Ceru, ka, izlasot manu rakstiņu, ne viens vien auto pircējs kārtīgi pārdomās sava auto izvēli.

Skopais maksā divreiz... Lai jums tā nebūtu! Lai jums auto iegāde šopavasar nes tikai pozitīvas emocijas!