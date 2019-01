Padomju laika atstātās rētas – par cilvēkiem, kurus Latvijā meklē Krievijas TV

Draugiem un radiem zudušos cilvēkus Krievijas televīzijas raidījums "Gaidi mani" ("Ždi meņa") palīdz atrast jau 19 gadus. Meklēšanas areāls galvenokārt caurauž kādreizējās Padomju Savienības teritoriju, valstis, kas pēc PSRS sabrukuma izveidotas vai atguva neatkarību, tostarp Latviju. Pārraides brīvprātīgais palīgs jelgavnieks Mārtiņš Ziebergs Latvijā dzen pēdas 6500 tuviniekiem un draugiem zudušām personām.

Par to, kāpēc saikne starp ģimenēm, draugiem pārtrūka un kāpēc cilvēki palīdzību meklē Krievijas pārraidē, intervijā portālam "Delfi" stāsta Mārtiņš.

Interesanti, ka laikmetā, kad ir "Facebook", "Draugiem", "Odnoklasņiki" un citi sociālie tīkli, draugu un radu meklējumiem tomēr vajadzīgs raidījums un brīvprātīgie.

Daudzi nezina, kur meklēt. Es pats esmu diezgan daudz cilvēku atradis "Odnoklasņikos" un "Facebook". "Odnoklasņikos", piemēram, ir iespēja sameklēt cilvēku jebkurā Krievijas apgabalā. Jāuzraksta pieteikums, jānosauc apgabals un cilvēka vārds, uzvārds, tālāk brīvprātīgie meklē un raksta jums atbildi. Internetā ir arī tāds Daudznacionālais meklēšanas dienests (Mnogonacionaļnaja služba poiska ļudei), kur, zinot cilvēka vārdu un uzvārdu, var meklēt pa bijušās Padomju Savienības republikām un to lielākajām pilsētām, vai viņš vēl tur dzīvo. Dienestam ir vēl atsevišķa sadaļa, kur meklē cilvēkus tikai Latvijā.

Ne vienmēr saziņa notiek internetā. Dažkārt es zinu tikai adresi, tad rakstu cilvēkam vēstuli. Bija viens tāds gadījums, ka vīrietis no Krievijas savus brāļus meklēja Liepājas pusē. Izmantoju savu veco telefonu grāmatu, atradu pēc vārda un uzvārda un piezvanīju. Izrādījās, ka ir īstais. Cik visi bija priecīgi! Lielākā daļa cilvēku ir priecīgi. Pa šiem teju astoņiem gadiem, kopš darbojos raidījumā, esmu atradis ap 1000 cilvēku un uzklausījis viņu likteņus. Vēl esmu palīdzējis atrast aptuveni 300 cilvēkus ārpus raidījuma. Tikai četros gadījumos meklētie nav gribējuši, lai viņus atrod.

Ja reiz varat palīdzēt arī ārpus raidījuma un ir cilvēku saraksti, kāpēc tomēr esat Krievijas pārraides brīvprātīgais?

Redziet, raidījums ir ļoti populārs, tas daudz kur man paver durvis. Ja manis nebūtu raidījumā, es nezinātu tik daudz cilvēku, kurus meklē, nepazītu "Gaidi mani" satelītraidījuma Baltkrievijā redaktorus, pārraides redaktorus Maskavā, Azerbaidžānā, Kazahstānā, Armēnijā, Ukrainā, Moldāvijā. Šie sakari palīdz man sameklēt cilvēkus, jo nereti tie, pie kuriem vēršos pēc palīdzības, pārbauda, vai tiešām esmu "Gaidi mani" brīvprātīgais. Visu es neatklāšu, bet kā raidījuma brīvprātīgajam man ir savi kanāli. Piemēram, pēc vārda es varu noskaidrot, cik tādu sieviešu ir Latvijā un konkrētā pilsētā.

Zinot, ka es pārstāvu raidījumu, man palīdz arī plašsaziņas līdzekļi. Vietējās novadu avīzes Latvijā, kā arī avīzes Krievijā, arī organizācija "Bezvests.lv" palīdz izvietot informāciju medijos. Es vēršos vietējās pārvaldēs, un arī tur man palīdz. Tāpat republikas mēroga mazākumtautību biedrības – poļu, ukraiņu, ebreju. Ja vajag, viņi man neatsaka. Esmu jau kļuvis par slavenību [joko – red.]. Manā e-pastā ir ap 400 vēstuļu ar privātiem lūgumiem palīdzēt no visām pasaules malām. Gruzijas, Armēnijas, Kazahstānas. Azerbaidžānas.

Vai raidījuma palīdzību meklē arī tepat Latvijā dzīvojošie, kuri meklē cilvēkus mūsu valsts teritorijā?

Visādi ir. Latvijā cilvēkus meklē 6500 personas. 200 pieteikumi ir par kritušo karavīru kapavietām. Daudzi no Latvijas meklē radiniekus Krievijā, kas izsūtīti pirms 2. pasaules kara, 1941. gada jūnijā. Un otrādi. Uz Krieviju izsūtītie, kuri joprojām sevi uzskata par latviešiem, meklē senčus un radus Latvijā.

Bija viens pieteikums no Ādažu puses – meklēja savu Francijā adoptēto brālīti. Arī brāļus un māsas Latvijā. Aicinājums atsaukties bija publicēts "Rīgas Apriņķa Avīzē". Tās dienas vakarā man piezvanīja sieviete, stāstīja, ka dati sakrīt – mātes vārds, uzvārds, dzimšanas gads. Tā pieteicēja satika savu māsu, kas dzīvoja vien 15 kilometru attālumā. Atrada arī divus brāļus, taču ne to, kurš Francijā. Bija arī pieteikums no Rēzeknes caur "Gaidi mani". Meitene adoptēta, meklēja savu bioloģisko māti. Ar mātes māsu jau bija kontaktējusies. Atradu, paziņoju.

Žēl, ka Latvijā nav sava raidījuma. Pietiktu mums pašiem savu cilvēku, ko meklēt, bez Krievijas raidījuma. Piemēram, esmu palīdzējis Lietuvas televīzijas raidījumam "Nacionālais meklēšanas dienests" (Nacionalinė paieškų tarnyba). Viņi palīdzēja radiniekiem meklēt kādu sievieti Smiltenes pusē un sākotnēji bija sazinājušies ar LTV1 raidījuma "Ceturtā studija" veidotājiem, bet lūgumu pārsūtīja man. Nākamajā dienā ieradās raidījuma korespondente, bet es jau tam cilvēkam biju uz pēdām, pieteikums bija publicēts, un pēc dienas atsaucās.