Pārpratums '1a.lv' veikalā: klients vēlas atteikties no preces, taču izrādās – nepareizajā dienā

Skumju pavērsienu aizvadītajos svētkos piedzīvoja "Delfi" lasītājs Konstantīns. Dāvināšanai "1a.lv" veikalā pirktā ierīce izrādījās brāķis, turklāt to pirms svētkiem tā arī neizdevās apmainīt vai atgūt naudu.

Ziemassvētkiem paredzētās dāvanas tuviniekiem Konstantīns izraudzījās jau 19. decembrī, un nolēma tās iegādāties "1a.lv" veikalā, kas preci solījās piegādāt četru dienu laikā. Piegāde 21. decembrī tomēr nenotika, jo neviena no divām pasūtītajām ierīcēm nebija noliktavā. To vietā Konstantīns piekrita iegādāties vienu, līdzvērtīgu produktu, ko viņam telefoniski piedāvāja "1a.lv" pārdevēji brīdī, kad vīrietis bija piezvanījis, lai no sākotnējā pasūtījuma atteiktos.

"Aizbraucot pie viņiem uz preču saņemšanas punktu Mūkusalas ielā un nostāvot ārkārtīgi garā rindā (sen neko tādu nebiju redzējis), es par skaidru naudu nopirku dāvanu. Atbraucot mājās, nolēmu pārbaudīt pirkumu kopā ar sievu. Ierīce kategoriski atteicās strādāt," par notikušo teic Konstantīns. Jau nākamajā dienā vīrietis devies atpakaļ uz preces saņemšanas punktu un, kā to paredz likums, vēlējās no pirkuma atteikties, atgūt naudu vai vismaz to samainīt. Tomēr tas neizdevās: "Veikala birojā Mūkusalas ielā vērsos pie tās pašas meitenes, pie kuras iepriekšējā vakarā preci nopirku. Viņa man pateica, ka jādodas uz servisu pēc svētkiem. Kur es varēju vairs pagūt nopirkt dāvanas? Biju bēdīgs."

Veikalā "1a.lv" apstiprina, ka 22. decembrī vīrietis saņēma preci – cietā diska piederumus. Tāpat veikals apliecina, ka 23. decembrī, svētdienā, vīrietis ar nopirkto ierīci vērsies preču saņemšanas punktā Mūkusalas ielā, pieprasot, lai to pieņem atpakaļ. "Mājaslapā gan bija norādīts, ka svētdien, 23. decembrī, darbojas preču izsniegšanas punkts, nevis preču atgriešanas serviss. Klients tika lūgts ierasties pēc svētkiem, kad serviss atkal strādās," portālam "Delfi" pauda "1a.lv" klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Inga Priede.

Interneta veikalā arī norāda, ka klientiem nav iespēju preču saņemšanas punktā apmainīt iegādātos priekšmetus, jo tie neatrodas Mūkusalas ielas telpās, bet gan noliktavā. Priede arī akcentēja, ka preču izsniegšanas punktam un servisam ir atšķirīgas funkcijas, tās nepārklājas: "Jā, katram klientam ir atteikuma tiesības vai arī iespēja nodot preci garantijā. Tomēr to var izdarīt tikai servisā, kur preci apskata, noformē dokumentus, lai vēlāk vai nu to remontētu vai arī atmaksātu naudu." Kārtība, kādā klients var atteikties no preces vai arī nodot to garantijas servisā aprakstīta veikala mājaslapā, norāda uzņēmuma pārstāve.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC) akcentē, ka "1a.lv" ir tikai interneta veikals, kas, saskaņā ar centra rīcībā esošo informāciju, nepiedāvā preču iegādi tirdzniecības vietā. Tādējādi konkrētajā gadījumā Konstantīns preci iegādājās, noslēdzot distances līgumu, kas pircējam paredz iespēju izmantot atteikuma tiesības un vienpusīgi atteikties no līguma.

Ja pircējs nolēmis atteikties no līguma, viņam 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas pārdevējam jāiesniedz vai jānosūta (elektroniski vai pa pastu) aizpildīta atteikuma veidlapa un jānogādā arī pati prece.

Atteikums ir jāpamato, kā arī pircējam pašam prece jānogādā atpakaļ pārdevējam. Savukārt pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņemta informācija par pircēja lēmumu atkāpties no līguma saņemšanu, ir jāatmaksā klientam viņa iztērētā summa.