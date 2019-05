"25. maijā, ierodoties iecirknī un nostājoties rindā pie vēlēšanu reģistrēšanas galdiņiem, gan es, gan pārējie vēlētgribētāji ļoti samulsām – pie kura galdiņa sēsties?" raksta Reinis Babris.

"Proti, manā iecirknī kopā uz reģistrēšanās galdiem bija četri reģistrēšanās žurnāli un attiecīgi četras sēdvietas. Tāpat pie sienas piespraustas lapas, kurās uz katras norādīts intervāls ar vēlētāja numuru/uzvārda pirmo burtu, kas atbilst konkrētajam žurnālam. Viss it kā liekas loģiski, taču mulsumu rada tas, ka lapas bija piespraustas ačgārnā secībā, pretēji mums pierastajam lasīšanas virzienam augošā secībā (nevis no kreisās uz labo, bet no labās uz kreiso). No lietojamības viedokļa tā ir katastrofa. Turklāt, sazinoties ar draugiem un paziņām izrādījās, ka tieši tas pats mulsums tika piedzīvots arī citos iecirkņos, jo arī tajos lapas bija piespraustas pretēji lasīšanas virzienam.

Jautājot vēlēšanu darbiniecēm, kāpēc lapas nepiesprauž virzienā no kreisās uz labo, lai mums vēlētājiem vieglāk izlasīt un saprast pie kura žurnāla sēsties, saņēmu asu atbildi, ka viņām viss liekas loģiski.

Pēc tam aizejot mājās un mazliet padomājot, sapratu, kāpēc dabiniecēm viss liekas loģiski. Redz, reģistrācijas žurnāliem ir divas puses jeb virzieni - vēlētāju puse un darbinieku puse, un no darbinieku galdiņa puses viss ir pareizi - žurnāli uz galdiņiem ir sakārtoti virzienā no kreisās uz labo (t.i. no A līdz Z un no mazākā uz lielāko kārtas numuru). Tiesa, šī "pareizā" žurnālu secība no darbinieču puses viņām neko nemaina, tos mierīgi varēja sakārtot pretējā secībā, lai savukārt no vēlētāju puses žurnāli būtu sakārtoti augošā secībā.

Būtu baigi forši, ja darbinieki un CVK kopumā veltītu kaut sekundi, lai padomātu par vēlēšanu "lietojamību" no vēlētāju puses un reģistrācijas žurnālus novietotu tādā secībā, lai no vēlētāju puses lapas pie sienas būtu mums pierastajā augošā secībā kreisās uz labo. Šīs mazās lietas padara mūsu dzīves labākas."

