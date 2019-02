Aculiecinieku kadri: Durbes pils un Jelgava ziemas rotā

Portāla "Delfi" ilggadējie lasītāji Boriss Zaezerskis no Jelgavas un Leons Stiprais no Tukuma dalījušies ar fotoattēliem, ko fiksējuši savā pilsētā skaistās ziemas dienās.

Borisam izdevies Jelgavu notvert pasakainos kadros: apsarmojuši koki, apsnigušas ielas un cilvēku silueti, kas spilgti iezīmējas uz klusā ziemas fona.

Savukārt Leons Stiprais paviesojies filigrānajā Durbes pilī Tukumā. Viņš raksta, ka turp devās janvāra beigās, kad bija jauki laikapstākļi un radās vēlme apskatīt Durbes barona pils apkārtnes skaistumu, ko viņš salīdzina ar nedzirdamu simfoniju, ko gribas dzirdēt vēl un vēl.

"No pils augstumiem pa tās logiem paveras neticami skaistas dabas ainavas visos gada laikos. Šobrīd esmu mūsu valsts simtgades jubilejas atmiņu varā. Patiesi saka, ka īstenās vērtības nosaka tikai laiks. Jo ilgāks, jo precīzāks ir tā vērtējums. Mūsu gaitām, vēsturei un darbiem. To apliecina arī Durbes pils muzejā izvērstā izstāde, kas stāsta, ka Baltijas vācieši nebija tik ļauni, kā mums to centās pasniegt Kārļa Ulmaņa valdīšanas periodā, kā arī lielinieku vara.

Izstāde stāsta par mūsu tautas cīņu un varonību. To nevar izstāstīt, tas jāredz pašam. Apbrīnoju to cilvēku darbu, zināšanas un savas tēvzemes mīlestību, kuri veidoja šo grandiozo izstādi. Izstāde ir gluži kā lieliska filma, kurai jāpiešķir Zelta globuss. Izstādē var iepazīt mūsu tautas mantojumu, kas gluži kā briljants bija nonācis vēstures atkritumos," raksta Leons Stiprais.

Savukārt "Delfi" aculiecinieks Antons dalījies ar video, kas tapis, dodoties ziemas pastaigā pa Vecrīgu.