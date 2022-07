'Delfi' lasītājs iemūžina, kā uzliesmo 'Covid memoriāls' Lielbritānijā

"Templi cēla un dedzināja, lai pieminētu zaudētos mīļotos, lai nosvinētu atdzimšanu un kopienas atjaunošanu," portālam "Delfi" ziņo lasītājs Ilmārs Jakobsons, kurš bija klāt 20 metru augstās koka skulptūras dedzināšanā šogad 28. maijā.

"Jebkurš iedzīvotājs tika aicināts veikt svētceļojumu uz šo unikālo objektu un atstāt kādu lietiņu vai ierakstīt tempļa sienās vēsti par to, ko pandēmijas dēļ zaudējis," ziņo Ilmārs, kurš esot uz vietas no iedzīvotājiem daudz dzirdēja par to, ka projektam tērēts daudz naudas. Cilvēki bijuši neizpratnē, kāpēc objekts eksistē tikai nedēļu, lai gan labi iederētos ainavā un visu vasaru varētu palikt, līdz to sadedzinātu novembrī ugunskuru naktī?

Raidsabiedrība BBC vēstījusi, ka Covid-19 upuru piemiņas tempļa nosaukums ir "Svētnīca" un tās autors ir ASV mākslinieks Deivids Bests (David Best). Templis atradās Vorikšīrā, Bedvortā, Ogļraču labklājības parkā (Miner's Welfare park). Skulptūru varēja apskatīt un apmeklēt nedēļu, laikā no 21. līdz 28. maijam.

Kā raidsabiedrībai BBC sacīja tempļa projekta īstenotāju pārstāvji, tad templis ir piemiņa skumjām un zaudējumiem, ko cilvēki pieredzējuši pēdējo divu gadu laikā. Veids, kā šīs emocijas palaist vaļā, ir tās sadedzinot.