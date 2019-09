Foto: Apšubekas no 'personīgā sēņu dārza' Varakļānos – vai audzēt ir iespējams?

Bekas pusdienās no sava personīgā sēņu dārza – portālam "Delfi" stāsta Modra. Vai tas ir iespējams? Latvijas Dabas muzejā norāda, ka noteiktā vidē meža sēņu ieaudzēšana var izdoties.

Modras nams atrodas Varakļānu nomalē, un aiz tā ir neliels mežs. Sieviete stāsta, ka daudzus gadus mežā izber sēņu atliekas, un sēnes šajā vietā "aug griezdamās un bieži glītās rindiņās". Gluži kā iestādītas, teic Modra.

"Kad sākas sēņu laiks, tad tikai no rīta ieskrienu turpat mežiņā un pusdienām mērce labu labā. Visā sēņošanas procesā, protams, piedalās mani četrkājainie draugi – Peksis un Murse. Kopā jautrāk!" klāsta sieviete.

Latvijas Dabas muzejā mikoloģe Inita Dāniele nenoliedz, ka sēnes ir iespējams ieaudzēt. Viņa norāda, ka baravikas un apšubekas ir mikorizas sēnes, un tas nozīmē, ka priekšnoteikums sēņu izaugšanai ir, ja blakus ir konkrēta koka suga. "Ja tā ir egļu baravika, tā aug zem eglēm. Ja tā ir priežu baravika, tad zem priedēm, ja parastā apšu beka, tad tikai zem apsēm, ja dzeltenbrūnā apšubeka, tad kopā ar bērzu," skaidro speciāliste.

Apstākļos, ja pie mājas ir mežs, kā tas ir pie lasītājas mitekļa, tad sēņu ieaudzēšana varētu izdoties. "No vienas puses, sēnes var augt gan no augļķermeņiem, kas mežā izmesti, bet no otras puses – attēlā skatāmā vieta ir vispār labi piemērota sēņu augšanai," secina Dāniele, piebilstot, ka ieaudzēšana varētu sekmēties arī piemājas dārzā vai parkā, ja tajā aug koki.

