Foto: Senie spēkrati piestāj pie Brīvības piemenkļa – aculiecinieka acīm

"Godinot Baltijas ceļa trīsdesmitgadi retro spēkrati veic maršrutu: Viļņa-Rīga-Tallina. Rīgā braucamrīki ciešās rindās izvietoti Brīvības pieminekļa pakājē," par pirmdien, 19. augustā, pie Brīvības pieminekļa Rīgā notikušo spēkratu braucienu raksta "Delfi" lasītājs Jānis Kazaks.

"Daudz Padomju laika automobīļu, Ungārijā ražots autobuss "Ikarus LUX", pat "Rolls Royce", "Latvija Ford Vairogs" un 50-60 gadu amerikāņu "monstri". Braucienā piedalās arī dažādu marku motocikli," par novēroto teic Jānis.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka pirmdien, 19. augustā, pie Brīvības pieminekļa, Rīgā, par godu Baltijas ceļa 30. gadadienai piestāja Igaunijas, Latvijas un Lietuvas senās tehnikas entuziastu kopīgais spēkratu brauciens, mērojot vēsturisko 600 kilometru garo Baltijas ceļa maršrutu – no Viļņas cauri Rīgai līdz Tallinai.

Pulksten 11 tika dots starts tradicionālajai spēkratu parādei. Iespaidīgā auto kolonna no Rīgas Motormuzeja devās pa Brīvības ielu līdz pat Kalpaka bulvārim, kur pretī Kongresu namam no pulksten 12 līdz 13 interesenti varēja spēkratus apskatīt un aprunāties ar to īpašniekiem. Pēc tam salidojuma dalībnieki devās uz Rundāles pili, kur pulksten 17 notiks seno spēkratu Elegances konkurss.

