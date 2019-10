Foto: Vētra Rīgā 'aizpūš' ietves pagaidu konstrukciju

Pirmdienas rītā vēl manāmas nedēļas nogales vētras "atskaņas" – Rīgā, Brasā ietves pagaidu konstrukcija iepūsta būvbedrē, ar portālu "Delfi" dalījās aculieciniece Terēze.

Postījumi fiksēti Miera, Ieroču un Lāču ielas krustojumā, norāda aculieciniece.

Jau ziņots, ka aizvadītajā nedēļas nogalē Latvijas teritorijā plosījusies vētra, kas vissmagāk skārusi Vidzemi. Daudzviet Vidzemē dienvidrietumu un pēc tam rietumu vēja ātrums brāzmās pārsniedza 25 metrus sekundē (m/s), Salacgrīvas ostā sasniedzot pat 30 m/s.

Vētras postījumu ietekmē vēl pirmdienas rītā 3000 "Sadales tīkls" klientiem nebija atjaunota elektrības piegāde.

Aizvadītajā diennaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēmis vairāk nekā 170 izsaukumus saistībā ar spēcīgā vēja radītajiem postījumiem, tostarp Ķekavas novadā vēja lauzti koki uzkrituši divām automašīnām, kurās sēdējuši cilvēki, informēja dienesta preses pārstāve Inta Palkavniece.

Vairumā gadījumu izsaukumi bijuši par to, ka koki pārkrituši pār ceļa braucamo daļu vai gājēju ietvi, bet saņemti arī izsaukumus par to, ka koki nolūzuši un uzkrituši uz automašīnām, ēku tuvumā vai arī uz ēkām, elektrības vai apgaismes vadiem, kā arī vējš atrāvis nelielus gabalus no ēku fasādēm, informēja VUGD.