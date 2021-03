Krāšņi foto: Stirnu bars pļavas vidū

"Delfi Aculiecinieks" lasītāji ik pa laikam dalās ar skaistām ainavām, un arī šoreiz mums ir iesūtīts ļoti skaists skats ar stirniņām. Reportāžu "Neparasta ziemas ainava jeb baltie dupši pļavas vidū" iesūtījis Pāvels Mackāns.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā raksta Pāvels, viņš ar savu draudzeni Regīnu bieži ceļo pa Latviju, bet šis skats viņu pārsteidzis, jo nekad nekas tāds ceļojumu laikā nebija manīts.

Kādu dienu viņu ceļš vedis uz Tērvetes pusi, kur arī pa ceļam iemūžināts skaistais skats.

"Ieraudzījām neparastu skatu. Pa kreisi no mašīnas, pļavā, stāvēja liels bars ar stirnām. Lai nepalaistu garām šo mirkli, mēs ātri paņēmām mūsu kameras un iemūžinājām to. Varat apskatīties, kas mums beigās ir sanācis, it īpaši pievērsiet uzmanību ēnām," mudina Pāvels.

Lūk, cik skaisti foto tapuši Regīnai un Pāvelam!

Sūtiet savas reportāžas un par mēneša labāko reportāžu saņemiet balvu – dāvanu karti no "Rīga Plaza" 30 eiro vērtībā. Foto un video gaidām e-pastā aculiecinieks@delfi.lv, vai arī izmantojiet reportāžu iesniegšanai paredzēto formu!