Leons Stiprais: veltījums tiem, kuri varonīgi sēž mājās

Pavasaris liek par sevi manīt – laiks paliek siltāks, putni čivina un pumpuri sāk raisīties. Savu reportāžu iesūtījis "Delfi Aculiecinieks" ilggadējais reportāžu autors Leons Stiprais, kurš iemūžinājis pavasarīgas ainiņas, veltot tās visiem, kuri varonīgi sēž mājās.

"Pa retam izeju vientuļā pastaigā pa Durbes pils parku un pļavām. Bez divriteņa tas nebūtu iespējams. Tas man kalpo kā invalīdam ratiņi.

Gribas dalīties ar iegūtajām foto medību trofejām ar tiem, kuri spiesti būt stingrā pašizolācijā.

Laimējās nofotografēt sīli. To nevarēju izdarīt pat putnu paradīzē Somijā. Viņš man saistās ar armijas štāba bataljona uzšuvēm, tāpēc nosaucu viņu par štāba bataljona virsseržanta kungu-talismanu.

Paldies portālam "Delfi". Izlasīju, ka 7. aprīlī būs supermēness. To jau biju izdarījis iepriekšējā vakarā, nezinot par šo fenomenu. Liekas, ka iepriekšējās dienas foto ir pat iespaidīgākas. Labāk redzama Mēness maliņa ar krāteriem.

Durbes pils parkā bez sīļa satiku mazu vāverēnu. Tam izdevies laimīgi pārlaist ziemu.

Šodien konstatēju, ka visi Durbes pils apkārtnes stārķi ir ieņēmuši savas vietas ligzdās.

Gribētos uzzināt, kā iet nu jau lasītājiem pazīstamajiem Milzkalnes stārķiem? Pagaidām, sakarā ar ārkārtas stāvokli, to personīgi uzzināt nevaru. Cerēsim uz Milzkalnes cilvēku informāciju.

Vēl atklāju, kāpēc Tukuma Durbes pils rotondā ir uzstādīts kubveida akmens. Izrādās, ka no divdesmit gadu vecuma, staigājot pa Durbes pils parku, nebiju ievērojis unikālo akmens rakstu. Laikam tālajā pagātnē to ievērojis akmens meistars. Pastāstījis par to Durbes baronam. Tas tad arī nolēmis šo dabas brīnumu uzstādīt uz rotondas pjedestāla. Ieskatieties un sapratīsiet, ka akmens raksts katrā pusē stipri atšķiras. Kā tas ir iespējams, nesaprotu.

Vēl domas maldījās par aprīļa un maija mēnešu saules glābjošo darbību. Zināms, ka maija mēnesi raksturo pastiprināta saules radiācija. Tā iznīcinās nāvējošo vīrusu gaisā, uz laukumiem un namu priekšām. Mūsu uzdevums ir neizveidot liktenīgo inficēto cilvēku "depo". Tad infekcija jau sagrābs mūs pēc principa cilvēks – cilvēkam. Slimais – veselajam. Tāpēc ir svarīgi, manuprāt, nēsāt maskas un sēdēt savos cietokšņos – mājās. Daudzdzīvokļu mājās turēt kāpņu telpu durvis aizvērtas, lai neklaiņotu nepiederoši cilvēki un sveši kaķi. Jo ir aizdomas, kuras prasa nopietnākus pētījums.

Ārstiem ir labs teiciens. Sekmīgai ārstēšanai. Vajag vienmēr domāt to sliktāko, bet cerēt uz labāko. Mūsu situācijā, nekrītot galējībās, jāsargājas no jebkādas inficēšanās iespējas. Veikaliem jādara viss, lai cilvēki, sevišķi bezkaunīgās babuļas, neskrietu virsū cilvēkiem, grābjot pircēju tuvumā groziņus un iepirkuma maisiņus. Kaimiņi, veikala darbinieki, tautieši! Atkārtojiet vēl un vēlreiz visiem un katram. Visur jāievēro divu metru atstarpe.

Lai priecīgas atmiņas par pagājušā gada Lieldienām un nākošajām 2021.gada! Tās būs priecīgas tautiskas un visaptverošas. Lai cerība un ticība!

Leons Stiprais

Tukums, 2020. gada 7. aprīlī."