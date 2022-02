Spogulis un bedres: parādi bīstamos ceļa posmus savā pilsētā! 

Slideni un bedraini ceļi ir gājēju un braucēju bieds šobrīd visā Latvijā. Ik rīta došanās uz darbu, skolu vai bērnudārzu prasa papildu laiku un piepūli. "Delfi" mudina arī tevi dalīties savā pieredzē un parādīt, stāstīt par bīstamajiem ceļu posmiem pilsētā vai pagastā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Aculieciniece Marta portālam "Delfi" iesūtījusi foto no Valguma ielas Rīgā, kur ar ledu un bedrēm klāts ceļš izraisīja bojājumus viņas automašīnai. Kad jaunā sieviete ar auto devās laukā no privātas, 50 eiro mēnesī maksājošas stāvvietas, spēkrats ieslīdēja vienā no attēlos skatāmajām bedrēm un tam tika sabojāta pneimatiskā piekare.

"Šī ziema ir diezgan traģiska. Pagājušajā ziemā tā nebija. Šobrīd no turienes nav iespējams izbraukt pat ar labām ziemas riepām. Mašīna vienkārši slīd pa ledu taisni bedrēs iekšā. Situācija bezmaksas parkingā nav labāka," saka Marta. Sieviete pauž nožēlu, ka nav neviena, kas par notikušo uzņemtos atbildību. Pierādījumu trūkuma dēļ viņa nevar pieprasīt kompensāciju par remontdarbu izmaksām savam auto apdrošinātājam. "Esmu neizpratnē. Ja katrs cilvēks maksā par vietu stāvvietā, vismaz ar granti vai sāli ledu varēja nokaisīt."

Ziņo arī tu, ja šoziem esi piedzīvojis nepatīkamus brīžus apledojuša ceļa dēļ. Foto, video un stāstus gaidīsim uz e-pastu aculiecinieks@delfi.lv.

Labākās aculiecinieku reportāžas pretendē arī uz ikmēneša balvu – dāvanu karti no "Riga Plaza" 30 eiro vērtībā.