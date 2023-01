IAEA: Krievijas apgalvojumi par Rietumu sūtīto ieroču uzglabāšanu AES ir meli

Ukrainā ir četras atomelektrostacijas kopumā ar 15 reaktoriem. Pagājušā gada sākumā Krievijas sāktais plašais iebrukums valstī raisījis satraukumu arī par reaktoru drošību. Kara gaitā Krievija ieguvusi kontroli pār Zaporižjas AES un tās teritorijā izvietojusi raķešu palaišanas iekārtas. Taču šīs nedēļas sākumā agresorvalsts apvainoja Ukrainu ieroču glabāšanā atomelektrostacijās. Tajās izvietojos Rietumvalstu piegādātos ieročus. Taču Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (IAEA) izpētē secinājusi, ka tie ir meli.

Krievijas ārējais izlūkdienests (SVR) pirmdienā vēstīja, ka Ukraina Rietumu piegādātos ieročus glabājot atomelektrostacijās visā valstī, tā ziņo starptautiskā ziņu aģentūra "Reuters". Šos izteikumus papildinājis arī agresorvalsts prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, apgalvojot, ka pēdējā decembra nedēļā esot notikusi ieroču piegāde uz Rovnas AES, tāpēc esot nepieciešams uzturēt dialogu ar ANO kodolieroču uzraugu IAEA. Pēc šiem paziņojumiem melīgie apgalvojumi izplatījās arī vietnē "Twitter", kur vairākos kontos tika publicēts identisks teksts.

Sākotnēji Kremļa apgalvoto noliedza Kijiva. Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks savā "Twitter" kontā pirmdien rakstīja, ka "Ukraina nekad nav uzglabājusi ieročus nevienas atomelektrostacijas teritorijā". "Turpretī Krievija sagrāba Zaporižjas AES un tajā uzturas tās armija," tā rakstīja Podoļaks, piebilstot, ka šie izteikumi ir mēģinājums attaisnot iebrucēju provokācijas.

