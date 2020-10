Kam apdraudējums, kam upuris – veterānu biedrības vadītāja izraidīšana no Latvijas

9. oktobrī no Latvijas tika izraidīts organizācijas "Republikāniskā veterānu biedrība" priekšsēdētājs Vladimirs Norvinds. Attiecīgo institūciju skatījumā Latvijā viņa darbība un aktivitāte tiek pozicionēta kā potenciāls apdraudējums nacionālajai drošībai. Savukārt prokremlisko informācijas platformu ziņās Norvinda izraidīšana no Latvijas ir teju cilvēktiesību pārkāpums, kuru Krievijas vēstniecība Latvijā raksturo kā "visu iespējamo ētikas normu un veselā saprāta pārkāpumu". "Atmaskots.lv" skaidro, kā veterānu organizācijas priekšsēdētāja izraidīšana tiek interpretēta Krievijas finansētos un dezinformāciju izplatošos kanālos, kā arī to, kāda ir Krievijas motivācija īpašam veterānu atbalstam Latvijā.

Aktīvs un miermīlīgs Krievijas pensionārs?

Teorētiski, lai dezinformējošs un maldīgs vēstījums iegūtu lielāku ticamību, tam jātiek publicētam vairākos informācijas kanālos. Tādējādi tiek radīts iespaids, ka visas alternatīvās informācijas izplatīšanas platformas prezentē vienu un to pašu ziņu, kas it kā norāda uz vēstījuma patiesumu. Konkrētais gadījums saistībā ar Norvinda izraidīšanu no Latvijas nav izņēmums – par to rakstīja neskaitāmi Krievijā bāzēti un finansēti mediji.

Piemēram, portāls "Vzgljad", kurā jau iepriekš tikusi saskatīta dezinformācija attiecībā uz notikumiem Latvijā, publicēja Latvijas prokrieviskā aktīvista un publicista Vladimira Lindermana sniegto komentāru, kur tiek minēts, ka "Norvinda deportācija izskatās pēc pilnīga idiotisma no valdības puses".

Lindermans norāda, ka Latvijā pietiekami daudz cilvēku, aptuveni 50 tūkstoši, ir pieņēmuši Krievijas pilsonību – un tādā veidā valdība tiem raidījusi ziņu, ka labāk uzvesties klusi un nenodarboties ne ar kādām aktivitātēm, citādi viņiem anulēs uzturēšanās atļauju un deportēs. Pēc Lindermana domām, kā tiek minēts publikācijā, Latvijas valdību it kā nav apmierinājusi bijušo krievu karavīru aktivitāte. Lindermans aicina Krievijas Ārlietu ministriju izvērtēt šīs situācijas juridisko pusi.

Savukārt "Rubaltic.ru" prezentē prokremliskā Latvijas aktīvista Aleksandra Gapoņenko domas, ar kurām viņš dalījās savā "Facebook" lapā. Līdztekus jau iepriekš sacītajam publikācijā tiek minēts, ka "vēl viens apstāklis" Norvinda izraidīšanai no valsts "ir sabiedriskā kultūras centra "Harmonika" vadīšana un palīdzība 9. maija svētku koncertu rīkošanā, kuros skanēja kara dziesmas, slavinot padomju tautas uzvaru pār nacistiem". Respektīvi, Norvinda uzturēšanās atļaujas anulēšana ir nenozīmīgs oficiāls viņa izraidīšanas iemesls, bet patiesībā viņa it kā labvēlīgā sociālā un kultūras darbība tapusi par iemeslu Latvijas valdības neapmierinātībai ar viņa esamību valsts teritorijā.

Pārējie informācijas kanāli – TASS, "Moskva 24", "Vesti.ru", "Gazeta.ru", "Sputnik" un citi – norādījuši nepilnīgu informāciju par veterāna izraidīšanu, radot iespaidu par Latviju kā valsti, kurā tiek pārkāptas cilvēktiesības un ētikas normas.

Bet varbūt drauds nacionālajai drošībai

Informācija, kas saistās ar Norvinda izraidīšanu un viņa apdraudējumu Latvijas nacionālajai drošībai, kā tiek minēts "Skaties.lv" publikācijā, ir konfidenciāla, tādēļ skaidrs, ka minētajās vietnēs tiek aprakstīti pieņēmumi, jo mediju rīcībā nav visu faktu. Jānorāda, ka lēmums izraidīt veterānu no Latvijas ticis pieņemts ar Valsts drošības dienesta atzinumu un, ja vēlēsies, Norvinds varēs to pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā.

Ziņu aģentūras LETA neoficiālā informācija vēsta, ka veterānam, iespējams, bijusi cieša saikne ar Krievijas institūcijām, kā arī to pārstāvjiem Latvijā. Tiek pieņemts, ka Norvinds bijis Krievijas vēstniecības Latvijā kontaktpersona un personīgi kontaktējies ar Krievijas vēstnieku Latvijā. Tāpat neoficiālie avoti vēsta par Norvinda it kā starpnieka lomu, lai Latvijā dzīvojošo Krievijas veterānu organizācijas varētu saņemt Krievijas finansiālu atbalstu.

Tiek pieņemts, ka paralēli aktīvista darbībai ārpus organizācijas Norvinds virzījis ideoloģiskās paralēles tās iekšienē. Viņš it kā aicinājis citus organizācijas dalībniekus stiprināt Krievijas vēsturisko izpratni un "pretdarboties vēstures falsifikācijai", kurā, kā atklāj citi "Delfi" rubrikas "Atmaskots.lv" raksti, Krievijas finansēti informācijas kanāli bieži vaino Latviju. Paralēli tam pašas aktīvista organizācijas mērķis it kā saistīts arī ar jaunatnes patriotiskās audzināšanas stiprināšanu, propagandējot Krievijas militārās vēstures tradīcijas.

Pagaidām pieņēmumi, bet ļoti ticami

Visu iepriekš minēto pieņēmumu ticamību pastiprina organizācijas finansiālā puse. Kā tiek minēts iepriekš klāstītajās publikācijās, organizācijā "Republikāniskā veterānu biedrība" ir aptuveni divi tūkstoši dalībnieku – lielākoties Krievijas pilsoņi. Kā vēsta "Forbes" Latvijas izdevums, atsaucoties uz "Lursoft" informāciju, šīs organizācijas budžets 2014. gadā bijis 41 tūkstotis eiro, bet 2018. gadā 13 tūkstoši eiro. Balstoties uz šiem datiem, var pieņemt, ka organizācija ir saņēmusi un, iespējams, turpina saņemt atbalstu ne vien no pašiem biedriem, bet arī no nodibinājumiem ārpus tās.

Latvijas institūciju un plašsaziņas telpas uzmanību jau vairākus gadus ir piesaistījusi Krievijas finansējumu plūsma Latvijā. Tāpat arī Krievijas vēstniecība Latvijā nereti piedalās pasākumu rīkošanā un to atbalstīšanā. Nevajadzētu aizmirst Krievijas prezidenta Vladimira Putina ikgadējo pabalstu Baltijā dzīvojošajiem veterāniem, kas tiek izmaksāts Krievijas pilsoņiem saistībā ar 9. maija t.s. Uzvaras dienu. Finansējumi un pabalsti nodrošina ne vien praktisku organizācijas darbību, bet arī iespēju tās dalībniekiem regulāri piedalīties dažādos pasākumos – Krievijai nozīmīgu atceres dienu rīkošanā, kā arī citos notikumos, kuri pulcē vienādi domājošus un Latvijā dzīvojošus Krievijas pilsoņus un nepilsoņus.

Tādējādi tiek veidota plaukstoša vide Krievijai izdevīgai ideoloģijai, kurā tiek propagandētas un virzītas idejas, kuras vērstas pret Latvijas oficiālo vēstures notikumu izpratni un nostāju. Krievijai vienmēr bijuši aktuāli vēstures jautājumi un to sasaiste ar Baltijā dzīvojošajiem veterāniem, apzinoties, ka šī iedzīvotāju grupa interpretēs pagājušā gadsimta notikumus tādā gaismā, kāda ir izdevīga Krievijai.

Līdzvērtīgas "rūpes" tiek izrādītas par citiem ārpus Krievijas dzīvojošajiem tautiešiem. Šajos nereti uzspēlētajos žestos drīzāk saskatāma nevis gādība par veterānu likteni, bet kārtējā iespēja, kā gadījumā ar Norvindu, pārmest citām valstīm, ka tajās netiek ievērotas cilvēktiesību normas.

Respektīvi, Krievijas pabalsti un finansiālais nodrošinājums pastiprina uzticību organizāciju biedru vidū, it kā norādot uz to pusi, "kurai patiesi rūp veterāni", bet nonievājot tās valsts tēlu, kura it kā pārkāpusi šo iedzīvotāju tiesības. Sekojoši: veterānu iegūtā uzticība ir līdzeklis ideju un domu manipulācijai, ar kā palīdzību, iespējams, jau iepriekš virzīti maldinoši naratīvi.

Šādi, piemēram, tiek vairotas bailes par nacisma "uzplaukumu" mūsdienu Latvijā, kā arī Latvija kārtējo reizi prezentēta kā neizdevusies un nedemokrātiska valsts, kura it kā regulāri falsificē un pārraksta vēsturi. Jāsaprot, ka iemesli, kas saistās ar Norvinda izraidīšanu no valsts, pagaidām ir pieņēmumi, taču ir skaidrs, ka Latvijas institūciju rīcībā ir vairāk informācijas. Savukārt maldīgu informāciju raidošie kanāli šo notikumu jau identificējuši kā iespēju kārtējo reizi attēlot Latviju kā valsti, no kuras ļaunprātīgi tiek deportēti "vienkāršie pensionāri un veterāni".