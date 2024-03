Salīdzinot datus ar pērno gadu, ir iespējams secināt, ka to autovadītāju skaits, kuri maina riepas jau martā, saglabājies gandrīz nemainīgs. Par 2% ir pieaudzis to autobraucēju skaits, kuri no ziemas uz vasaras riepām pāriet tikai maijā (šogad 15%). Lai gan pāreja uz vasaras riepām ir oficiāli atļauta no 1. marta, daudzus autovadītājus tas var pakļaut dažādiem riskiem. Martā vēl joprojām mēdz saglabāties mainīgi laikapstākļi un atrasties uz ceļa ar vasaras riepām bieži vien var būt bīstami.