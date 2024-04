Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas biroja pārstāvis Agris Daukste atklāj: "Pirms gada šādi gadījumi tika fiksēti reizi pusgadā, bet šobrīd tā situācija ir tāda, ka tie ir jau pāris gadījumi nedēļā. Klients uzrāda Lietuvas vai Igaunijas polisi un tad ir skaidrošanās, ka šī polise nav spēkā. Un auto īpašnieks vai autovadītājs tiek sodīts, un arī šajā gadījumā likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības."

Naudas sods transportlīdzekļa vadītājam ir no 85 eiro līdz 120 eiro, bet auto īpašniekam no 350 līdz 700 eiro atkarībā no transportlīdzekļa kategorijas.