Šajā nedēļas nogalē, no 19. līdz 21. aprīlim, Ķīpsalā norisinās ikgadējā starptautiskā izstāde "Auto", kas šogad piesaistījusi apmeklētāju milzu interesi, kā rezultātā sestdien kārtējā motokaskadieru šova laikā organizatori bija spiesti uz brīdi apturēt jaunu apmeklētāju ielaišanu hallē, jo "tika sasnigts maksimāli pieļaujamais apmeklējuma skaits izstāžu centrā".

Izstādi "Auto 2024" veido trīs tradicionālās sadaļas – "Jauni auto", "Mehānika" un "Auto Exotica". Tomēr šogad acīmredzami apmeklētāju vislielāko interesi piesaistījis motokaskadieru šovs no Somijas "Cageriders", kuri demonstrē elpu aizraujošus trikus "nāves bumbā" jeb sešus metrus augstā metāla režģa lodveida konstrukcijā. Sestdien tie uzstājās divas reizes – pulksten 13 un 16.

Motokaskadieru šovs notiks arī "Auto 2024" izstādes norises trešajā dienā, svētdien, 21. aprīlī, pulksten 12.30-13.00 un 14.30-15.00. Lai izvairītos no pamatīgiem sastrēgumiem un garām rindām, apmeklētājiem ieteicams ierasties krietni pirms vai drīz pēc "Cageriders" šova, kā arī ieejas biļetes iegādāties internetā.

Uz izstādi Auto Ķīpsalā, protams, labākais veids ir doties ar auto. Labāk 30min pasēdēt korķī, un vēl maksāt par stāvvietu, nekā 10min laikā turp nokļūt ar kājām no sab.transporta pieturas. pic.twitter.com/aztwojibMH

"Šogad izstādē "Auto 2024" ir vairākas Baltijas mēroga jaunu auto modeļu pirmizrādes, krāšņa "Auto Exotica" ekspozīcija, kā arī iespaidīgs motokaskadieru šovs no Somijas, tādēļ ļoti novērtējam sabiedrības interesi par izstādi Ķīpsalā, jo tā patiešām ir daudzveidīga un interesanta. Esam saņēmuši arī atzinīgus vārdus no starptautiskajiem sadarbības partneriem, piemēram, Frankfurtes "Automehānikas" izstādes vadītāja, kurš bija ieradies uz izstādi "Auto 2024" un to augsti novērtēja," portālam "Delfi" komentē Gints Šāvējs, izstādes "Auto" vadītājs.