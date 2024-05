Kopš elektromobiļu parādīšanās viens no delikātākajiem jautājumiem to vadītājiem ir attālums, ko viņi var nobraukt ar pilnu akumulatora uzlādi. Īpaši tāpēc, ka jau tā samērā nelielo sasniedzamo kilometru skaitu papildus varētu samazināt dažādi faktori: no ceļu satiksmes situācijas līdz gaisa temperatūras svārstībām. Tomēr pēdējo desmit gadu laikā elektromobiļu veiktspēja ir krietni uzlabojies, tāpēc šīs bažas arvien vairāk aizbīdās uz otro vai trešo vietu. Pēc speciālistu domām, to nosaka gan infrastruktūras attīstība, gan pašu elektromobiļu tehniskais progress.