Viena no elektromobiļu priekšrocībām ir tā, ka to motori rada gandrīz nekādu troksni, ļaujot baudīt klusumu braukšanas laikā. Tomēr reizē tas ir arī mīnuss – tas var būt bīstami, jo gājēji šāda automobiļa tuvošanos nedzird, kā arī klusums akcentē citas skaņas, mazinot daļu no braukšanas emocionālajiem aspektiem. Iepriekš par automobiļa skanējumu rūpējās motoru inženieri, bet tagad savas spējas autobūvē demonstrē arī mūzikas komponisti. Kā mainās skaņas un vai tās patiešām ir nepieciešamas elektromobilī?