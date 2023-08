No pirmdienas, 14. augusta, uz Rīgas apvedceļa (A5) posmā no Stūnīšiem līdz Jaunmārupei (23,1.–28,6. km) sāks darboties pirmais vidējā braukšanas ātruma kontroles posms.

Vidējā braukšanas ātruma kontroles sistēma ir automātiska mērīšanas sistēma, kas veic ātruma mērījumu, balstoties uz noteikta ceļa posma nobraukšanai patērēto laiku. Posma sākumā un beigās ir uzstādīts aprīkojums, kas fiksē laikus, kad transporta līdzeklis iebrauc ceļa posmā un izbrauc no tā, un aprēķina vidējo ātrumu, ar kādu šis posms ir šķērsots. Ja sistēmas reģistrētais transportlīdzekļa vidējais ātrums ir lielāks par šajā posmā maksimāli atļauto, tā īpašnieks saņems sodu.

Nākamie posmi, kuros tiks veikta verifikācija un kuri sāks darboties, būs uz Vidzemes šosejas (A2) no tilta pār Vējupīti Siguldā līdz Augšlīgatnei (54,5.–62,3. km), uz Valmieras šosejas (A3) no tilta pār Līčupi līdz Stalbei (36,3.–38,7. km), kā arī uz Tallinas šosejas (A1) no Siguļiem līdz Lilastei (14,1.–20,1. km). Par vidējā ātruma kontroles sistēmas darbības uzsākšanu šajos posmos tiks sniegta papildu informācija.