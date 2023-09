Ūdeņraža enerģija ir nākotnes enerģija. Lai to demonstrētu, septembrī Rīgā, Valmierā un Jelgavā notiks ūdeņraza – elektriskā autobusu testa braucieni jeb demonstrācijas projekts "JIVE 2 CEE Hydrogen Bus Roadshow".

Ar ūdeņradi darbināmais autobuss atceļos no Lietuvas un tiks iekļauts Valmieras un Jelgavas sabiedriskā transporta sistēmā, kā arī vienu dienu (18.09.) tiks testēts Rīgas lidostas teritorijā. Tas dos iespēju izmēģināt ar ūdeņradi darbināta autobusa tehnoloģiju, lai izvērtētu tehniskos aspektus un izmantošanas ieguvumus, tostarp ekonomisko pamatojumu. Ūdens ir vienīgais autobusa radītais vides "piesārņojums", līdz ar to tiek būtiski samazināts pilsētas gaisa un apkārtējās vides piesārņojums. Autobusu testi sniegs būtiskus datus ūdeņraža – elektriskā autobusa efektivitātes izvērtēšanai iespējamai ieviešanai Latvijas transporta sistēmā.

"Latvijas Ūdeņraža asociācija kopā ar partneriem aktīvi strādā, lai zaļā ūdeņraža ražošana būtu ne tikai nākotne, bet jau šodiena. Šī projekta ietvaros tiek attīstīta transportā izmantojamā "zaļā" ūdeņraža enerģijas vērtību ķēde Baltijas valstīs un Polijā, lai informētu ieinteresētās pilsētas, sabiedrisko pārvadājumu operētājus par ūdeņradi darbināmo autobusu izmantošanas iespējām. Ar ūdeņradi darbināmi transportlīdzekļi sabiedriskajā transportā ir pārdomāts nākotnes lēmums, jo ūdeņraža enerģija ir droša, tās izmantošana ir labvēlīgāka videi un vienlaikus nodrošina pamatu lielākai enerģētiskajai neatkarībai no neuzticamiem ārvalstu enerģijas piegādātājiem, kas ir ļoti būtiski īpaši patlaban, ņemot vērā Krievijas iebrukumu Ukrainā un ekonomiskajām sankcijām pret Krieviju," norāda Aivars Starikovs, "Latvijas Ūdeņraža Asociācijas" valdes loceklis un "Hydrogen Europe" izpilddirektora padomnieks Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs.

Lai diskutētu par ūdeņraža kā enerģijas nesēja ieviešanu enerģētikas, transporta un rūpniecības sektoros 19. septembrī, Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes telpās Āzenes ielā 12/1 (ieeja no Zundas kanāla puses) notiks forums "Ūdeņradis mobilitātei un enerģijai". Tajā piedalīsies Latvijas enerģētikas un transporta nozares pārstāvji un ūdeņraža enerģijas eksperti, pārstāvji no "Hydrogen Europe", "Clean Hydrogen Joint Undertaking", ES institūcijām, kā arī ūdeņraža – elektriskā autobusa un ūdeņraža uzpildes tehnoloģijas piegādātāju pārstāvji no "Caetanobus", "Messer", "Toyota", "Worthington Industries" un "Ballard Power Systems Europe". Forums notiek ar "Latvenergo" un RTU atbalstu.