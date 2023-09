14 gadus vecs jaunietis ar elektromobili var nobraukt vairāk nekā 200 kilometru bez apstājas, un izrādās, ka tas ir ne tikai iespējams, bet pat legāli arī Latvijā. Pauls Timrots izmēģina elektrisko "mopēda-auto" "Ligier Myli", kas sver 450 kilogramu, spēj braukt ar ātrumu līdz 45 km/h un tam pat ir gaisa kondicionētājs.

Tam ir 5,6 kW jeb 7,6 zirgspēku elektromotors. Lai ar tādu legāli piedalītos koplietošanas satiksmē, nepieciešamas vien mopēda tiesības, tādējādi ar to pa ielu drīkst braukt jau no 14 gadu vecuma. Lai iegūtu šādas mopēda tiesības, autoskolā nav jāiet, drīkst mācīties pašmācības ceļā un ar vecāku palīdzību, pēc kā jānokārto CSDD teorētiskais un vadīšanas eksāmens.

"Ligier Myli" ir divas durvis un divas sēdvietas, visa virsbūve ir izgatavota no plastmasas, līdz ar to no sāls ziemā nav jābaidās. Bagāžnieka nodalījums gan ir samērā ietilpīgs – pietiks vietas gan skolas somai, gan hokeja formai. Interesanti, ka šim mazajam auto ir 15 collu riteņi – pirmās paaudzes "VW Golf" bija vien 13 collu. Disku bremzes gan šeit ir tikai nedaudz lielākas kā velosipēdam.

Kaut arī šāds auto skaitās kā "mopēds" uz ietves stāvēšanai to astāt nedrīkst, tomēr labā ziņa ir, ka ķivere, ar to braucot, galvā nav jāliek.

Timrots ar šo auto "izspieda" maksimālos 45 km/h un atzina, ka sajūta būtu tāda, it kā no otrā pārnesuma būtu aizmirsts pārslēgt trešajā. Tāpat jābrauc pa pašu ceļa maliņu, lai pārējie var apsteigt, jo ar šo auto Latvijā drīkst braukt arī pa lielceļu. Timrots uzskata, ka no Jūrmalas uz Āgenskalnu pa šoseju ar to nebūtu prāta darbs braukt, bet, ja jaunietis dzīvo Piņķos, tad pa mazajām ieliņām līdz Mārupei vai Āgenskalnam šāds "mopēd-auto" būtu tieši laikā.

Maksā gan tāds no 12 499 eiro, kas ir gandrīz kā jau pieaugušo auto – piemēram, viens no vislētākajiem jaunajiem automobiļiem "Dacia Sandero" maksā no 13 890 eiro.

