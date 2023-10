Latvijā un pasaulē turpinās vērienīgs produktu un pakalpojumu cenu kāpums, kas arī nozīmē, ka pieprasījums pēc finansiāli pieejamām un uzticamām lietotām automašīnām ir pieaudzis. Lai gan lietota automašīna ir finansiāli izdevīgāks risinājums, tomēr jārēķinās ar vairākiem zemūdens akmeņiem, ko negodīgs auto tirgotājs varētu censties slēpt.

Veic rūpīgu transportlīdzekļa apskati

Izpēti automašīnu no visām pusēm un vietām pārvelc pāri ar roku, lai pārliecinātos, vai uz virsmas nav atrodama rūsa, iespiedumi vai skrāpējumi. Piefiksē vai uz automašīnas logiem nav skrambiņu, pat mazākā skrambiņa var laika gaitā attīstīties par lielāku plaisu. Apskatei ieteicams lietot arī krāsas biezuma mērītāju, ar kuru iespējams noteikt, vai auto nesen nav ticis pārkrāsots. Šādā gadījumā ir nepieciešams pārliecināties, kāds bijis krāsošanas iemesls.

Daudzas no šīm nepilnībām iespējams salabot servisā, tādēļ, ja kāda no tām parādās, no auto nav uzreiz jāatsakās, bet gan jāpiemin nepilnības kā arguments cenas pārrunās ar pārdevēju.