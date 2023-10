Lai gan lielākā daļa (60%) auto īpašnieku norāda, ka viņiem rūp tas, ka pēc auto remontdarbiem to veicējs radušos atkritumus apsaimnieko atbilstoši vides prasībām, 71% auto īpašnieku nezina, ko patiesībā auto remonta meistars dara ar nomainīto motoreļļu, liecina "Latvijas Zaļā punkta" veiktās aptaujas dati.

"Latvijas tirgū ik gadu nonāk aptuveni 15 000 tonnu dažāda veida smēreļļu, t. sk. arī motoreļļas. No kopējā apjoma tiek savāktas un pārstrādātas nepilni septiņi tūkstoši tonnu jeb aptuveni 46%. Pārējais daudzums šo bīstamo un kaitīgo vielu nonāk nezināmos un nekontrolētos virzienos. Piemēram, kā liecina sludinājumu portālos pieejamā informācija, tā saucamās atstrādātās motoreļļas tiek tirgotas kā kurināmais. Tādējādi tiek veicināta gan "pelēkā tirgus" zonas veidošanās, gan radīti būtiski riski attiecībā uz vides piesārņojumu un tā ietekmi uz cilvēka veselību. Izlietotas motoreļļas satur dažādas indīgas vielas, tostarp hloru, bromu, vieglos naftas produktus un policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus, taču, kā liecina mūsu īstenotā aptauja, par to, izvēloties savu autoservisu, aizdomājas vien retais auto īpašnieks," norāda "Latvijas Zaļā punkta" direktors Kaspars Zakulis.

Kā norāda Zakulis, šobrīd atbildība par izlietoto smēreļļu videi saudzīgu apsaimniekošanu gulstas uz ražotāju un tirgotāju pleciem, kuri to realizē caur ražotāju atbildības sistēmām, kurām jāspēj savākt vismaz 45% no tirgū novietotā smēreļļu eļļu daudzuma. Tas ir nopietns izaicinājums ražotājiem un tirgotājiem, jo, piemēram, autoservisiem, kuros pamatā notiek smēreļļu maiņa, atbildība ir minimāla – tik vien kā noslēgt līgumu, bieži vien tas tiek izdarīts formāli, ar smēreļļu savācēju.

"Mūsuprāt, lai situāciju uzlabotu, normatīvajos aktos būtu jāpiemēro lielāka un konkrēta atbildība autoservisiem attiecībā uz remontdarbu vai auto apkopes procesā radušos smēreļļu atkritumu un citu videi kaitīgu šķidrumu atbilstošu apsaimniekošanu. Būtu jānosaka konkrēts nododamais nomainīto smēreļļu apjoms – vismaz 50% no tā apjoma, kas tiek iepirkts auto apkopēm un remontiem. Un tas būtu jāpierāda dokumentāli – ar specializēta savākšanas uzņēmuma apliecinājumu vai grāmatvedības dokumentiem," pauž Zakulis.

"Nav noslēpums, ka cilvēku neapdomīga rīcība ar atkritumiem rada būtisku ietekmi uz vidi. To šobrīd varam novērot auto smēreļļu apsaimniekošanas jomā. Tikai daļa autoservisu savas saimnieciskās darbības laikā radušos bīstamos atkritumus apsaimnieko atbildīgi – uzglabā tam paredzētos konteineros ar atbilstošiem marķējumiem un pēc tam nodod atkritumu apsaimniekotājam, kam izsniegta atbilstoša atļauja. To ir ārkārtīgi svarīgi ievērot, un šos aspektus vērtējam gan ikdienā, gan pastiprināti VVD rīkotajā autoservisu/notietoto transportlīdzeļu kontroles kampaņā. Pērn kampaņas laikā, VVD veica 179 pārbaudes visā Latvijā, kurās tika konstatēts, ka vairāk kā puse jeb 62% autoservisu pēdējā gada laikā nav nodevuši nolietotās riepas atkritumu apsaimniekotājam, 44% autoservisu veidojas bīstamo atkritumu uzkrājumi un 7 objektos konstatētas pazīmes par atstrādāto smēreļļu dedzināšanu. Daļa bīstamo atkritumu ir viegli uzliesmojoši un rada paaugstinātu ugunsbīstamību. Sadedzinot smēreļļas, atmosfērā nonāk virkne kaitīgo vielu. Ir tik daudz risku, kurus cilvēks neapzinās, bet tas nenozīmē, ka tāpēc varam ignorēt problēmu," situāciju komentē Valsts vides dienesta Atkritumu aprites departamenta direktors Atis Treijs.

Lai vērstu uzmanību uz autoservisos radīto bīstamo atkritumu atbildīgu apsaimniekošanu, no 1. līdz 31. oktobrim "Latvijas Zaļais punkts" kopā ar "Eko Osta" un "Inter Cars Latvija" īsteno kampaņu "Nodod motoreļļu, nevis planētu!", kuras laikā visā Latvijā tiks nodrošināta izlietoto motoreļļu bezmaksas savākšana. Kampaņas laikā izlietoto motoreļļu aicināts nodot ikviens interesents – autoservisi, lauku saimniecības, rūpnīcas un citi uzņēmumi vai fiziskas personas, kam ikdienā uzkrājušās šīs vielas. Plašāka informācija par atkritumeļļu savākšanu, kā arī to pieteikšana izvešanai no konkrētas adreses pieejama, zvanot uz atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu "Eko Osta" pa tel. 67393860 vai mājaslapā Ekoosta.lv.