Kad augustā bija spēcīgi nokrišņi, tie paralizēja darbu arī Lubānas ielas "Viada" degvielas uzpildes stacijā (DUS) – notekūdeņi iekļuvuši vienā no degvielas rezervuāriem bojātas vāka blīves dēļ. Tomēr pirms liksta atklāta, vairākas automašīnas tika neatgriezeniski bojātas, kas savā degvielas tvertnē benzīna vietā iepildīja notekūdeņu un benzīna kokteili.

Pie raidījuma vērsusies viena no cietušajām – Sigita savā 2019. gada "Dacia" automobilī, kam ir spēkā autoražotāja piecu gadu garantija, šajā DUS par vairāk nekā 60 eiro piepildīja pilnu degvielas tvertni ar it kā 95. markas benzīnu. Tomēr, nobraucot vien dažus kvartālus, automobilis noslāpa un to vairs nevarēja piedarbināt.