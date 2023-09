"Volvo" oficiāli atteicies no dīzeļmotoriem – pēdējie automobiļi ar šādiem spēka agregātiem no zviedru autoražotāja konveijera noripos nākamā gada sākumā. Pēc tam "Volvo" piedāvājumā būs vairs tikai hibrīdi un simtprocentīgi elektromobiļi. Tāpat zviedri atteikušies no jaunas paaudzes benzīna dzinēju izstrādes. Savukārt līdz 2030. gadam "Volvo" pilnībā pāries uz elektromotoriem savu modeļu komplektācijā.