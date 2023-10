Piektdien, 6. oktobrī Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas uz aizdomu pamata par degvielas zādzību izdarīšanu no automašīnu degvielas tvertnēm aizturēja divus vīriešus, pie kuriem automašīnā atrada noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rīkus.

Kopumā laika posmā no 16. septembra līdz 6. oktobrim veikti 18 noziedzīgi nodarījumi, kuri saistīti ar degvielas zādzībām no automašīnu degvielu tvertnēm, bet divos gadījumos, iekļūstot īpašumos Kuldīgas un Ventspils novados, nozagtas dažādas mantas – krūmgrieži, instrumenti un plastmasas kannas ar 80 litriem benzīnu. Vainīgās personas daļu no nozagtajām mantām bija nodevuši lombardos – šobrīd mantas ir atgūtas.