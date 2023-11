Latvijas brīvprātīgais karavīrs, kurš pērnā gada novembrī bija atgriezies Latvijā atvaļinājumā no dienesta Ukrainā, alkohola reibumā ar savu "BMW X5" uz Liepājas šosejas pie Saldus izraisīja frontālo sadursmi ar mikroautobusu, kā vadītājs negadījumā gāja bojā. Slimnīcā nedaudz apārstējies, brīvprātīgais karavīrs ar lauztām ribām un traumētām kājām aizbēga atpakaļ uz Ukrainu, rezultātā nav iespējams pabeigt ne krimināllietu, ne saņemt apdrošināšanas atlīdzību, vēsta LTV raidījums "4. studija".

Šāda situācija radusies, jo letālās avārijas izraisītājam nav bijis lieguma izbraukt no valsts. "Kriminālprocesos par ceļu satiksmes negadījumiem galvenokārt netiek piemēroti bargākie drošības līdzekļi, piemēram, apcietinājums. Tas, ka persona neatrodas Latvijā, šajā gadījumā vistiešākajā mērā skar procesa virzību – tādā gadījumā Valsts policija nevar pabeigt izmeklēšanu tajā un nodot to kriminālvajāšanas uzsākšanai, kā rezultātā nav iespējams saukt personu pie atbildības," raidījumam norāda Madara Šeršņova, Valsts policijas pārstāve.

"Vēršam uzmanību, ka dalība Ukrainas karā brīvprātīgā karavīra statusā neatbrīvo no saistībām, tostarp kriminālatbildības, ko persona veikusi. Atbildība par personas saukšanu pie kriminālatbildības, kā arī izceļošana no valsts, ir iekšlietu sistēmas atbildība, līdz ar to Aizsardzības ministrija nevar komentēt lietas faktiskos apstākļus. Brīvprātīgo karavīru kontrole vai uzraudzība neietilpst Aizsardzības ministrijas kompetencē," rezumē Kundrāte.