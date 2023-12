"Aizejošais 2023. gads nav bijis auto zādzībām bagātākais, bet raibs gan. Kā redzams, zagļi labprāt aizdzen ne tikai dārgas un pat ekskluzīvas, bet arī samērā vienkāršas automašīnas ar krietnu stāžu. Vecākajam nozagtajam spēkratam, par kuru "Balta" saņēmusi atlīdzības pieteikumu, ir jau 19 gadu. Nozagto un atrasto transportlīdzekļu stāvoklis liek secināt, ka auto tiek zagti izjaukšanai rezerves daļās. Tomēr ir gadījumi, kad zagļi darbojas vienkāršāk – tā vietā, lai zagtu visu auto, paņem tikai to, kas nepieciešams – auto lukturus, riteņu diskus, instrumentu paneļus, stūres iekārtas, dažādas izpūtēja daļas," stāsta "Balta" transporta produktu un risku parakstīšanas pārvaldes vadītājs Kristaps Liecinieks.

Kā norāda eksperts, zādzību raksturs 2023. gadā bijis ļoti dažāds. "Gada sākumā bija vairāk izteiktas organizētas auto zagļu grupas darbības, zogot "Hyundai" un "Nissan" markas automašīnas. Tāpat ir bijuši arī atlīdzību pieteikumi par situācijām ar sadzīviska rakstura piesavināšanās pazīmēm, piemēram, īrēts auto netiek atdots tā īpašniekam. Tomēr lielākajai daļai noziegumu ir kopīgs atslēgas vārds – "Keyless Go" jeb bezkontakta atslēgas sistēma, kas ļauj iekļūt auto un to iedarbināt, neizvelkot atslēgu no kabatas. Auto ar šādu sistēmu var nozagt jebkurš, kam ir pieejama nepieciešamā aparatūra, ja vien automašīna nav aprīkota ar papildu pretaizdzīšanas sistēmu," brīdina Liecinieks.