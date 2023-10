Lauksaimniecības tehnika piesaista ne tikai profesionāļu, bet arī garnadžu skatienus. Ja pašu kombainu aizdzīt var arī nebūt tik vienkārši, tad navigācijas iekārtas, ar kurām aprīkota lauksaimniecības tehnika, gan ir viegli aiznesamas līdzi, ja netiek pienācīgi pieskatītas.

Zādzības notikušas vairākās Latvijas vietās no Valmieras līdz Dobeles novadam. Lielākā daļa zādzību paveiktas saimniecības teritorijās un neaizslēgtās telpās. Pēdējo reizi tikpat liels zādzību līmenis "Balta" fiksēts visa 2020. gada laikā, kad nozagtas 11 iekārtas par kopējo atlīdzību summu 64 000 eiro. Arī Valsts policija vērsusi lauksaimnieku uzmanību uz to, ka Latvijā, sevišķi Vidzemes reģionā, tiek fiksētas papildtehnikas – GPS antenu, monitoru un vadības bloku – zādzības no traktoriem.