Jaunās "Audi Q6 e-tron" modeļu sērijas salons tagad ir vēl vairāk pielāgots vadītāja vajadzībām. Piemēram, augsti kontrastējošais trīsdimensiju dizains apzināti rada telpisku arhitektūru, vienlaikus automobiļa vadītājam un pasažieriem nodrošinot pielāgotu estētiku un ergonomiku. "Audi Q6 e-tron" ir pirmā modeļu sērija, kas veidota uz nesen izstrādātās PPE (Premium Platform Electric) platformas un jaunās E3 elektronikas arhitektūras.

Tā sauktais "Softwrap" caurvij visu salonu – no durvīm līdz pat centrālajai konsolei, radot viendabīgu un mājīgu telpas sajūtu. Krāsas un augstas kvalitātes materiāli, no kuriem daļa ir izgatavoti no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem, izmantoti arī sēdekļos.

Viens no galvenajiem mērķiem bija izcelt salonā izvēlētos materiālus un to kvalitāti. Salona apdare tagad ir kļuvusi par funkcionālu dizaina elementu. Šī dizaina filozofija ne tikai nodrošina plašuma sajūtu, bet arī komfortu un mājīgumu.

Kopējo izskatu harmoniski papildina zemu novietotās un plānās horizontālās ventilācijas atveres. Vadības ierīces kā "melnais panelis" ir integrēts durvju rokturī vadītāja pusē un saskan ar moderno salonu. Šīs vadības ierīces ļauj kontrolēt tādas svarīgākās funkcijas kā spoguļu iestatījumus, sēdekļu un durvju funkcijas, kā arī gaismas un redzamības iestatījumus.

Daļa no izmantotajiem apdares materiāliem ir ražoti ilgtspējīgā veidā. Piemēram, "S line" versijā iekļautajam "Softwrap" izmantots pārstrādāts audums "Elastic Melange", kas ir izgatavots no 100% pārstrādāta poliestera. Arī sportiskie sēdekļi ar kontrastējošām šuvēm papildaprīkojumā pieejami no "Elastic Melange" auduma. No tā paša materiāla ir izgatavots arī "Argument" audums, kas papildaprīkojumā pieejams standarta sēdekļiem un griestu apdarei.

Instrumentu paneļa virsmas standarta aprīkojumā ir pieejamas ar smalku, vulkāniski pelēku krāsu, un daļa no šīm virsmām ir izgatavotas no atjaunojamiem izejmateriāliem. Šīs virsmas pieejamas arī no koka, vai nu no dabīga ambraskoka (sweetgum) gaiši brūnā krāsā, vai bērza akmens pelēkā krāsā, kā arī no matēta alumīnija antracīta krāsā.

"S line" un "S" modeļa automobiļos klienti var izvēlēties matētu alumīniju antracīta krāsā, oglekļa mikrošķiedras struktūru vai augsto tehnoloģiju sietu antracīta krāsā. Pēdējais ir inovatīvs, tehniska izskata poliestera audums ar izteiktu struktūru un jaunu izskatu, kas ir izgatavots no pārstrādātiem materiāliem. "Audi Q6 e-tron" grīdas paklājiņi ir izgatavoti no "Econyl" materiāla. Šī materiāla ražošanā tiek pārstrādāti veci zvejas tīkli, paklāji un rūpnieciskie atkritumi.

Pateicoties jaunajai PPE platformai, kas ir īpaši izstrādāta elektriskajai mobilitātei, automobilim ir arī plašs salons, kas ne tikai izskatās, bet arī ir ietilpīgs, un vienlaikus tas ir ļoti piemērots lietošanai ikdienā. Centrālajā konsolē ir divi krūzīšu turētāji, mobilā tālruņa uzlādes paliktnis un divas viedtālruņu uzlādes pieslēgvietas. Tāpat arī salonā ir pieejama elektroauto raksturīgā papildu vieta kājām, kas atvieglo gan iekāpšanu aizmugurējos sēdekļos, gan arī sēdēšanu aizmugurē padara jo īpaši ērtu.

Bagāžas nodalījuma ietilpība ir 526 litri. Kad aizmugurējā sēdekļu rinda ir nolocīta, bagāžas nodalījuma ietilpība palielinās līdz pat 1529 litriem. Vēl 64 litri uzglabāšanas vietas ir priekšējā bagāžas nodalījumā zem priekšējā pārsega.

"Audi MMI" panorāmas displejs un MMI priekšējā pasažiera displejs ir lieliski integrēti dizaina konceptā un piešķir salonam plašuma un viegluma sajūtu. Plānajam, brīvi stāvošajam "Audi MMI" panorāmas displejam ir izliekts dizains un OLED tehnoloģija, un tajā ietilpst MMI panorāmas displejs ar 11,9 collu "Audi" virtuālo vadītāja informācijas sistēmu un 14,5 collu MMI skārienjūtīgo displeju. Īpašs apkārtējās vides apgaismojums rada iespaidu, ka izliektais displejs naktī "karājas gaisā".

10,9 collu MMI priekšējā pasažiera displejs ir integrēts paneļa dizainā. Aktīvais privātuma režīms ar slēģa tehnoloģiju ļauj pasažierim netraucēti skatīties filmas, nenovēršot automobiļa vadītāja uzmanību. Vienlaikus tas ļauj pasažierim palīdzēt vadītājam, piemēram, ar navigāciju.

"Q6 e-tron" papildaprīkojumā pieejamais paplašinātās realitātes (AR) acs līmeņa displejs (HUD) uz vējstikla atspoguļo lielu, vertikālu attēla plakni, kas autovadītājam parāda būtisku informāciju, tostarp ātrumu, ceļa zīmes, virtuālo asistentu un navigācijas ikonas. Jaunais HUD rada iespaidu, ka attēlotie objekti atrodas līdz pat 200 metru attālumā un, ka tie mijiedarbojas ar apkārtējo vidi.

Mijiedarbības gaisma (IAL) veic trīs galvenās funkcijas. Pirmkārt, tā izgaismo salonu, piemēram, ar sagaidīšanas funkciju, un norāda, kad automobilis ir aizslēgts un atslēgts. IAL saplūst ar apkārtējās vides gaismu tā, ka, gadījumā, ja pirmā ir neaktīva, tā parādās tādā pašā krāsā kā otrā. IAL palīdz arī drošības ziņā – piemēram, tā vizualizē dinamiskos pagrieziena signālus. Šī gaisma vizualizē arī citu informāciju, piemēram, automobiļa uzlādes līmeni un uzlādes progresu, kas tiek parādīts pulsējošas gaismas veidā.

"Q6 e-tron" lietotāji var kontrolēt daudzas automobiļa funkcijas, izmantojot "Audi" balss asistentu gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Digitālais asistents ir dziļi integrēts automobilī, un tagad pirmo reizi tas ir attēlots ar avatāru instrumentu panelī un paplašinātās realitātes "head-up" displejā. Lietotājs aktivizē asistentu ar frāzi "Hey Audi". To iespējams aktivizēt arī, izmantojot dažādus citus skārienjutīgos punktus un "myAudi" lietotni. Izteiktās komandas tiek parādītas displejā arī teksta veidā. Digitālais asistents nepārtraukti mācās no lietotāja uzvedības, lai piedāvātu vislabāko iespējamo atbalstu.