Avāriju Polijas rallija čempionātā aizvadītajā nedēļas nogalē piedzīvoja Latvijas ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un Stūrmani Renāru Franci.

Pēc šādas avārijas Sesks/Francis gan neizstājās no rallija, jo otrajā dienā atgriezās uz starta, kaut gan uz augstu rezultātu cerību vairs nebija. Tiesa, arī otrajā dienā neizdevās izvairīties no ķibelēm, jo vienā no "dopiem" plīsa riepa.