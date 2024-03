Otrdienas vakarā, 5. martā kāds traktorists Bauskā bija sarīkojis šovu garāmgājējiem – pirms kāda no krustojumiem traktors bija nobraucis no ceļa grāvī un mēģināja paša spēkiem no tā izbraukt, tomēr pēc laika ieradās policija un konstatēja, ka traktorists ir 1,55 promiļu reibumā.