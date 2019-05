Foto: Stāvvietā pie lidostas Rīgā sadauzīti trīs auto

Otrdienas vakarā, 14. maijā, stāvvietā "P3" pie Rīgas starptautiskās lidostas aculiecinieks novērojis interesantu skatu – kāds KIA automobilis bija taranējis "Toyota" apvidnieku, kas uztriekts vēl diviem aiz tā stāvošiem spēkratiem.

"Pēc lidojuma gāju pa stāvvietu uz savu automobili un pa ceļam pamanīju interesantu skatu: "Toyota Land Cruiser" apvidnieks ar aizmugurējo daļu bija sadauzījis divus citus aiz sevis stāvošos spēkratus – "Hyundai" un "Suzuki". No sākuma domāju, ka apvidnieka vadītājs bija steidzies uz lidojumu un "agresīvi noparkojies", bet tikai vēlāk pamanīju, ka "Toyota" automobilim arī priekša pamatīgi sadauzīta..." neparasto ainavu apraksta aculiecinieks.

"Tad pamanīju, ka visiem trim sadauzītajiem automobiļiem pie vējstikla atstāta zīmīte, ka vainīgs ir kāds "KIA Ceed" automobilis, kura notikuma vietā vairs nav. Tāpat norādīts apdrošināšanas polises un policijas protokola numurs," raksta aculiecinieks.

"Aplūkojot notikuma vietu, izskatījās, ka KIA automobilis bija diezgan lielā ātrumā braucis pa eju – vai nu autovadītājs bija novērsis skatu no ceļa, vai arī no sānu ejas kāds auto pēkšņi izbrauca, un KIA ietriecās "Toyota" apvidnieka priekšdaļā. Izskatās, ka tas noticis bez īpašas bremzēšanas, jo "Toyota" ir sadauzīta ne tikai priekšdaļa, bet nostrīķēts arī sāns visā garumā. Šo automobiļu īpašniekiem, atgriežoties no ceļojuma, būs ļoti nepatīkams pārsteigums," rezumē fotogrāfiju autors.