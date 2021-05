Lietainajā Jūrmalā avarējis klasisks 'Ferrari Testarossa' superauto

Pirmdien, 3. maijā, Dubultu prospekta un Kļavu ielas krustojumā, Jūrmalā, avarējis klasiskais 90. gadu "Ferrari" superauto. Negadījuma rezultātā vairāk nekā 100 tūkstošus eiro vērtajam klasiskajam itāliešu spēkratam ir būtiski bojāta virsbūves priekšdaļa.

Valsts policija (VP) izsaukumu uz notikuma vietu saņēma pulksten 14.05. Tika konstatēts, ka negadījumā iesaistīti spēkrati "Ferrari" un "Mercedes-Benz". Neviens cilvēks šajā avārijā nav cietis, portālu "Delfi" informēja VP pārstāve Gita Gžibovska.

"Ferrari 512 Testarossa" modifikācija tika ražota laikaposmā no 1991. līdz 1994. gadam, kopumā izgatavojot 2261 šīs versijas eksemplāru. Automobilis ir aprīkots ar 4,9 litru, 12 cilindru atmosfērisko benzīna dzinēju, kas attīsta 428 zirgspēku jaudu. Klasiskais itāliešu superauto no vietas līdz 100 km/h paātrinās mūsdienīga sportiska auto cienīgās 4,8 sekundēs un maksimāli sasniedz 314 km/h.

Šādam superauto nav elektrisko braukšanas asistentu. Bremžu pretbloķēšanas sistēma ABS šim "Ferrari" modelim tika ieviesta tikai pēdējos divos ražošanas gados, un arī tādā gadījumā autovadītājs to ar speciālu pogu priekšējā panelī varēja atslēgt.

Pirmdien visā valstī bija apgrūtināti braukšanas apstākļi – pastāvīgs lietus un brāzmains vējš.

Lietots "Ferrari 512 Testarossa" mūsdienās atkarībā no stāvokļa maksā 100 līdz 250 tūkstošus eiro. Šī modeļa "Ferrari" bija populārs arī 90. gadu popkultūrā – tas bija redzams "Miami Vice" seriālā, "Need for Speed" datorspēlē, žurnālu plakātos un kožamgumijas "Turbo" kolekcionējamos papīrīšos.

Latvijā ir reģistrēti tikai 22 "Ferrari" markas automobiļi, liecina CSDD statistika.