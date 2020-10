BMW radījis 'VW Golf GTI' konkurentu '128ti'

BMW papildinājis savu 1. sērijas modeļu gammu ar trim jaunām modifikācijām, no kurām interesantākā ir "128ti". Šim spēkratam jau standarta aprīkojumā ir "M Sport" balstiekārta un bremžu sistēmā, kā arī 265 zirgspēku motors un pašbloķējošais diferenciālis. "BMW 128ti" tirgū konkurēs ar "VW Golf GTI" un citiem sportiskajiem hečbekiem.

BMW 1. sērijas modeļu piedāvājumā "BMW 128ti" aizpilda nišu starp "120i" (178 ZS, 280 Nm) un pilnpiedziņas "M135i xDrive" (306 ZS, 450 Nm). Atšķirībā no "M" versijas, jaunā "ti" jeb "Turismo Internazionale" ir ar priekšējo riteņu piedziņu. Tāpat šai modifikācijai ir unikāli dizaina risinājumi, kas to atšķir no pārējām 1. sērijas versijām.

"BMW 128ti" ir aprīkots ar divlitru turbopūtes četrcilindru benzīna motoru, kas attīsta 265 zirgspēku jaudu un 400 ņūtonmetru griezes momentu. Spēka agregāts sajūgts ar astoņpakāpju automātisko pārnesumkārbu "Steptronic Sport". No vietas līdz 100 km/h sportiskais hečbeks paātrināsies 6,1 sekundē (salīdzinājumam – "M135i xDrive" šo disciplīnu pieveic 4,8 sekundēs).

Tirdzniecībā "BMW 128ti" nonāks novembrī un Vācijā maksās no 41 575 eiro, kas ir par septiņiem tūkstošiem eiro lētāk nekā "M135i xDrive", bet par četriem tūkstošiem dārgāk nekā "VW Golf GTI".