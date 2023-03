Ikoniskais 'Ford Bronco' ierobežotā skaitā būs pieejams arī Eiropā

"Ford" ziņo, ka pasūtināšanai atsevišķos Eiropas tirgos drīzumā būs pieejams leģendārais tīrasiņu amerikānis "Ford Bronco". Ražotājs paredzējis, ka neliela daļa automašīnu nonāks arī pie pircējiem Latvijā.

Šajā reģionā "Bronco" tiks piedāvāts stingri ierobežotā skaitā un būs pieejams ekstrēma bezceļa versijās "Outer Banks" un "Badlands", kurus darbina 2,7 litru V6 dzinējs ar 335 ZS jaudu un 563 Nm griezes momentu. Uzlabotā piedziņa patiesi attaisno modelim piešķirto apzīmējumu G.O.A.T (Goes Over Any Type of Terrain), jo tehnoloģiju vidū visa cita starpā ir arī izsmalcināta pilnpiedziņas transmisija ar pazeminātajiem pārnesumiem un pat septiņiem braukšanas režīmiem.

Piedzīvojumu gara simbols

Oriģinālo "Bronco" "Ford" radīja kā militārā transporta izturības un sportiskā "Mustang" veiktspējas simbiozi, un ASV tas debitēja 1966. gadā. Modelis apvieno labāko no abām pasaulēm – izturīgu 4x4 apvidus automašīnu ar dzīvespriecīgu, sportisku attieksmi, un tas aizsāka pilnīgi jaunu, uz piedzīvojumiem orientētu apvidus auto segmentu.



Pirmās paaudzes "Bronco" savu izturību un veiklību pierādīja, uzvarot 1969. gada "Baja 1000" bezceļa sacīkstēs, un šo panākumu citi sērijveida 4x4 auto nespēja atkārtot vairāk nekā 50 gadus. ASV tika pārdoti vairāk nekā 200 000 pirmās paaudzes "Bronco" eksemplāru, savukārt periodā no 1966. līdz 1996. gadam piecās paaudzēs kopumā tika saražots vairāk nekā miljons šo leģendāru braucamo.

Jaunā "Bronco" projektēšanas process sākās ar digitālu pirmās paaudzes modeļa pilnizmēra skenēšanu, lai nodrošinātu, ka tiek saglabātas tā spēcīgās proporcijas un ikoniskā forma. Īsās pārkares un izteiksmīgās, funkcionālās līnijas padara "Bronco" uzreiz atpazīstamu, kā arī veicina tā izcilo veiktspēju bezceļa apstākļos.

Lai iegūtu maksimālu ārtelpas efektu un vēl labāku redzamību, kas svarīga sarežģītos bezceļa apstākļos, modelim var izņemt visas četras durvis. Turklāt to var paveikt vien astoņās minūtēs, un darbam nepieciešams tikai viens instruments. Savukārt bezrāmja logi samazina durvju kopējo svaru, tāpēc tās ir pietiekami vieglas, lai izņemt būtu pa spēkam jebkādas miesasbūves cilvēkiem. "Bronco Badlands" pieejamās īpašās uzglabāšanas somas ļauj durvis stabili nofiksēt un droši uzglabāt salonā, lai dažu minūšu laikā tās būtu gatavas ielikšanai atpakaļ.

Ir arī citi noņemamie elementi, un tie tāpat ļauj gan pielāgot, gan uzlabot braucienu bezceļa apstākļos. Priekšējo režģi un bamperu var apmainīt pret alternatīvām, savukārt riteņu arku plastmasas paplatinājumi ir konstruēti tā, lai bezceļa incidenta gadījumā tie atdalītos bez bojājumiem un tos varētu viegli un ātri nomainīt.

Radīts izturībai, gatavs jebkam

"Ford" 2,7 litru "EcoBoost" V6 "Twin-Turbo" benzīna dzinējs ar daudzpunktu un tiešo degvielas iesmidzināšanu nodrošina 335 ZS jaudu un 563 Nm griezes momentu. "Bronco" standartaprīkojumā ietilpst 10 pakāpju automātiskā pārnesumkārba, kas nodrošina optimālu griezes momentu vienmērīgai braukšanai gan pa ceļu, gan bezceļu. Maksimālā pārnesuma attiecība (crawl ratio) ir 64,33:1, un tā ļauj "Bronco" pie 2400 dzinēja apgriezieniem minūtē braukt ar 6 km/h. Tādā veidā tiek nodrošināta precīza dzinēja kontrole lēnas braukšanas laikā un ievērojami samazināta tā apstāšanās iespēja pat īpaši sarežģītos apstākļos.

"Bronco Outer Banks" ir aprīkots ar elektroniski vadāmu divu ātrumu sadales kārbu, kas ar pogām ļauj pārslēgties starp paaugstinātajiem un pazeminātajiem pārnesumiem.

"Bronco Badlands" savukārt ir bloķējams priekšējais diferenciālis un priekšējā stabilizatora atvienošanas sistēma, kas gādā par maksimālu riteņu artikulāciju, izbraucot sarežģītu reljefu. Turklāt divu ātrumu elektromehāniskā sadales kārba ar automātisko režīmu atkarībā no apstākļiem var nemanāmi pārslēgties starp divu un četru riteņu piedziņu, ļaujot vadītājam koncentrēties uz ceļu sev priekšā.

Lai tiktu galā ar vislielākajiem izaicinājumiem, "Bronco" ir būvēts uz augstas stingrības tērauda taisnstūra cauruļu šasijas ar septiņiem šķērsstieņiem. Tas nozīmē ne tikai pārliecinoši izturīgu pamatkonstrukciju, bet arī piekares gājienu līdz pat 259 mm un līdz ar to iespaidīgas bezceļa braukšanas spējas.

"Bronco" priekšā ir neatkarīgā augstas veiktspējas bezceļa stabilitātes balstiekārta (HOSS) ar gara gājiena spirālatsperēm. Salīdzinot ar atkarīgā tilta konstrukciju, šāds risinājums neatsperoto svaru samazina pat par 20 procentiem, kā arī nodrošina teicamu gaitu un pastāvīgu kontaktu ar ceļa virsmu, lai kāda tā būtu. Aizmugurē jaunajam modelim bāzes komplektācijā ir piecu sviru tilts ar mainīgas stingrības gara gājiena atsperēm. Tāpat priekšā un aizmugurē uzstādīti augstas veiktspējas amortizatori.

"Bronco Badlands" standartaprīkojumā ir augstas specifikācijas un pret pozīciju jutīgi "Bilstein" amortizatori ar ārējiem rezervuāriem. Papildu šķidrums sekmē intensīvāku dzesēšanu smagos apstākļos, savukārt amortizācijas spēks, kas piekares gājiena galējos punktos automātiski palielinās, nodrošina precīzu vadību bezceļa apstākļos un vienmērīgu braukšanu ikdienā.

Tehnoloģija, kas atbalsta katru piedzīvojumu

"Bronco" spēju pārvietoties jebkādos ceļa apstākļos nodrošina "Terrain Management System", kas vadītājam ļauj viegli izvēlēties apstākļiem atbilstošāko režīmu. Līdzās tādiem braukšanas režīmiem kā "Normal", "Eco", "Sport" un "Slippery", īpašie G.O.A.T. bezceļa režīmi ietver "Mud"/"Ruts" un "Sand", bet "Bronco Badlands" versijā arī "Rock Crawl" un no sacīkšu trasēm nākušo "Baja" režīmu. Katrs režīms atbilstoši apstākļiem optimizē droseles un stūres reakciju, kā arī pārnesumkārbas pārslēgšanas punktus.

"Trail Control" funkcija darbojas līdzīgi kruīza kontrolei. Tas nozīmē, ka atliek vien iestatīt ātrumu, kas nepārsniedz 31 km/h, un mašīna automātiski kontrolēs paātrinājumu un bremzēšanu, lai saglabātu izvēlēto ātrumu. Tikmēr vadītājs sarežģītā apvidū varēs koncentrēties tikai uz stūrēšanu.

Braucot pa šaurām bezceļa vietām, noderēs griezes momenta vektorēšanas sistēma "Trail Turn Assist" – piebremzējot iekšējo riteni, tā spēj automobiļa pagrieziena rādiusu samazināt pat par 40%. Savukārt viena pedāļa režīms "Trail One-Pedal Drive" ļauj gan uzņemt ātrumu, gan bremzēt, izmantojot tikai akseleratora pedāli, kas sarežģītos apstākļos ievērojami uzlabo ātruma kontroli.

Robusta tehnika, vieda programmatūra

Jaunā "Bronco" interjera dizains ir ļoti funkcionāls un tehnoloģijām bagāts, bet vienlaikus arī izturīgs un izstrādāts tā, lai izturētu skarbus apstākļos.

Priekšējā panelī un centrālajā konsolē ir iestrādāti rokturi, kur pasažieriem pieturēties, braucot pa nelīdzenu apvidu. Centrālajā konsolē ir bezvada uzlādes paliktnis, kas viedtālruni notur vietā pat ārkārtējā slīpumā. Priekšējā paneļa virsmas ir viegli kopjamas, bet fiziskajiem slēdžiem ir silikona blīvējums, savukārt pieskārienu vietās – gumijas punkti. Tādā veidā tie ir aizsargāti no ārējas iedarbības un ir viegli tīrāmi.

Lai gan "Bronco" ir radīts vissmagākajiem apstākļiem, komforta un ērtību ziņā nav nekādu kompromisu. 8 collu daļējais TFT instrumentu panelis ir savienots ar 12 collu LCD centrālo skārienekrānu un jaunākās paaudzes "Sync 4" sakaru un izklaides sistēmu. Tās "Ford Power-Up" tehnoloģija programmatūras atjauninājumus ļauj saņemt attālināti, tāpēc multivides funkcionalitāte laika gaitā tikai uzlabosies.

"Bronco" priekšējā paneļa augšpusē ir stiprinājuma punkti plauktam ar 12 voltu un USB barošanas pieslēgvietām – tā ir vieta, kur pievienot kameras un mobilos tālruņus.

Jau standartaprīkojumā jaunais "Ford Bronco" piedāvā "Apple CarPlay" un "Android Auto" funkcionalitāti, kā arī "B&O Premium Sound System 8" ar 10 skaļruņiem, ieskaitot zemo frekvenču skaļruni. Tāpat bāzes komplektācijā iekļauta 360 grādu kameru sistēma ar apvidus novērošanu, kas automātiski tiek aktivizēta brīdī, kad tiek ieslēgts kāds no bezceļa režīmiem. Tas vadītājam paver skatu uz riteņiem, kas no salona nav iespējams, un uzlabo redzamību izaicinājumu pilnos brīžos, piemēram, rāpjoties pa klintīm.