'Lexus' zīmola nākotnes vīzija un jaunais konceptauto 'LF-Z Electrified'

"Lexus" prezentējis jauno "LF-Z Electrified" – elektrisko transportlīdzekļu koncepciju, kas atspoguļo "Lexus" zīmola nākotnes virzību un to, ko tas vēlas sasniegt elektrifikācijas jomā. Papildu tam "Lexus" atklāja arī dažus tuvākos plānus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdz 2025. gadam "Lexus" ieviesīs 20 jaunus vai atjaunotus modeļus, tostarp vairāk nekā 10 akumulatora elektromobiļus (BEV), uzlādējamus hibrīdautomobiļus (PHEV) un pašuzlādes hibrīdautomobiļus (HEV), lai apmierinātu dažādu valstu un reģionu klientu vajadzības visā pasaulē.

Tādā veidā uzņēmums plāno nostiprināt savas pozīcijas sedanu un SUV klasē, kā arī rast iespēju ieviest jaunus modeļus, piemēram, sportiskos modeļus, automobiļus, kas domāti šofera pakalpojumu sniegšanai, un pilnīgi jaunu kategoriju modeļus. Vienlaikus "Lexus" tieksies pēc jauniem "premium" klases vērtību risinājumiem ar mērķi pārsniegt klientu ekspektācijas visā pasaulē.



"Lexus" plāno līdz 2025. gadam visā pasaulē piedāvāt visu savu modeļu elektrificētas versijas, līdz ar to arī sagaida, ka elektrificētie transportlīdzekļi veidos vairāk nekā pusi no pasaules pārdošanas apjoma. Turklāt uzņēmuma mērķis ir līdz 2050. gadam panākt oglekļa neitralitāti visu modeļu dzīves ciklā, ieskaitot materiālu ražošanu, detaļu un transportlīdzekļu loģistiku, kā arī utilizāciju un pārstrādi. Papildu rūpīgai transportlīdzekļos izmantoto materiālu izvēlei "Lexus" izvērtēs arī šo materiālu izgatavošanas ietekmi uz vidi.

"Lexus" konceptauto "LF-Z Electrified" apvieno sevī braukšanas veiktspēju, stilu un tehnoloģijas, kuras "Lexus" plāno ieviest līdz 2025. gadam. Tas vēl vairāk uzlabos "Lexus" raksturīgo braukšanas pieredzes rokrakstu, apvienojot augstas veiktspējas automobiļu izstrādē iegūtās zināšanas ar jaunajām iespējām, ko piedāvā elektrificēti dzinēji, lai sniegtu autovadītājam labāku atbildreakciju un pilnīgas saiknes sajūtu ar savu automobili.

"LF-Z Electrified" to nodrošina, izmantojot modernas tehnoloģijas un īpašu EV platformu. Piemēram, tas garantē dinamisko veiktspēju, pateicoties akumulatora un elektromotora ideālajai atrašanās vietai, "Direct4" pilnpiedziņas tehnoloģijai un citām funkcijām, kas sniedz automobilim augstu mobilitātes brīvības pakāpi, kas to atšķir no parastajiem transportlīdzekļiem. Tas nodrošina arī uzlabotas informācijas un izklaides funkcijas, kas tuvākajā nākotnē būs pieejamas "Lexus" klientiem.

"Lexus" ir ieguvis unikālu tirgus pozīciju, vienlaikus attīstot pasaulē visplašāko "premium" klases elektrisko hibrīdauto klāstu, ražojot superauto "LFA" un citus pilnvērtīgus "F" veiktspējas modeļus. Kopš "RX 400h" ieviešanas 2005. gadā, pateicoties "Lexus" elektrisko hibrīdu stratēģijai, tā pārdošanas apjomi visā pasaulē sasniedz gandrīz divus miljonus. Šobrīd uzņēmums piedāvā jau deviņus hibrīda modeļus pārdošanai aptuveni 90 valstīs visā pasaulē. Šī ir ideāla platforma, lai rastu atbildes jauniem izaicinājumiem.

Automobiļu rūpniecība savā attīstībā ir pārvērtību punktā, kādi mēdz būt tikai reizi gadsimtā, un visai nozarei ir jāreaģē uz vēl nebijušām izmaiņām cilvēku dzīvesveidā un vērtībās, nodrošinot mobilitāti un vienlaikus īstenojot neatliekamu sociālo misiju attiecībā uz oglekļa neitralitāti un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķiem (SDGs).

Pamatojoties uz savu pieredzi, ieviešot inovācijas un elektrisko hibrīdu redzējumu, "Lexus" maksimāli izmantos savas pētniecības un attīstības priekšrocības, lai sasniegtu šos mērķus, vienlaikus turpinot pārsniegt klientu gaidītās cerības "premium" kvalitātes automobiļu jomā, kas nodrošina izcilu vadību un izsmalcinātu meistarību.