Ražošanā nonāk jaunais 'Porsche 911 Speedster' – 510 ZS jauda un mazsērijas izlaidums

"Porsche 911 Speedster" izraisīja sensāciju jau tad, kad tika prezentēts konceptauto. Tagad "Porsche" uzsāk šī vaļējā divvietīgā automobiļa mazsērijas ražošanu.

"Porsche 911 Speedster" apvieno askētiska, uz braucēju orientēta automobiļa garu ar ikdienas lietošanai piemērotām motorsporta tehnoloģijām. Par izstrādes pamatu kalpoja "911 R" (2016) un "911 GT3". Tā četrlitru atmosfēriskais opozītmotors attīsta 510 ZS jaudu (470 Nm) un ir sajūgts ar sešpakāpju manuālo pārnesumkārbu. No nulles līdz 100 km/h jaunais "911 Speedster" paātrinās četrās sekundēs un maksimāli sasniedz 310 km/h.

Vizuāli jaunais "Speedster" pārmet tiltu uz paša pagātni līdz pat visu "Porsche" sporta automobiļu sencim – 1948. gada "356 Nr. 1 Roadster". Arī jaunā "911" mazsērijas izlaidums ir līdzība ar šo automobili. No 2019. gada vidus "Porsche" rūpnīcā Cufenhauzenē, Vācijā, tiks saražoti tieši 1 948 automobiļi.

Konceptauto "911 Speedster" svinēja pasaules pirmizrādi 2018. gadā Cufenhauzenē – ceremonijā par godu "Porsche" sporta auto 70 gadu jubilejai. Sekoja citas publiskas uzstāšanās Gudvudas Ātruma svētkos, "Rennsport Reunion VI" trasē "Laguna Seca" Kalifornijā, kā arī Parīzes autoizstādē oktobrī. Daudzi konceptauto raksturīgie "Speedster" elementi tagad tādā pašā vai līdzīgā formā ir atrodami sērijveida modelī.

Visupirms uzmanību piesaista paceļamā jumta nodalījuma pārsegs ar dubultpacēluma plūsmviržiem, kas ir šī sporta automobiļu veida raksturīga iezīme kopš 1988. gada "911 Speedster". Tā ir līdz šim lielākā un sarežģītākā no atsevišķa oglekļa šķiedras izgatavotā detaļa, ko "Porsche" ir izmantojis ceļu satiksmei paredzētā modelī. Divi apdares elementi dubultpacēlumā pēc vajadzības nodrošina vietu aizsargsistēmai apgāšanās gadījumā, kas ir iekļauta divvietīgā automobiļa standartaprīkojumā tieši tāpat kā "911 Carrera Cabriolet".

Konceptauto horizontālais salona pārsegs ir aizstāts ar vieglāku jumta konstrukciju. Neraugoties uz askētisko konstrukciju, auduma paceļamais jumts ir piemērots ikdienas lietošanai. Kopā ar saīsinātajiem logu rāmjiem, kam ir pazemināti apakšējie paneļi, un mazākiem sānu logiem tas piešķir "911 Speedster" sportisku profilu. Zemā silueta plūdlīnija bija raksturīga jau agrākajiem modeļiem, piemēram, 1954. gada "Porsche 356 Speedster".

Auduma jumta centrālo stiprinājuma āķi pie vējstikla rāmja un abas sānu apmales atbrīvo, piespiežot pogu. No vieglas oglekļa šķiedras izgatavotais lielais aizmugurējais pārsegs tiek elektriski atslēgts un nedaudz atbīdīts atpakaļ, bet pēc tam tas ir jānovieto manuāli, lai būtu vieta auduma jumtam, kas Z formā salokās aiz priekšējiem sēdekļiem. Kad jumts ir nolocīts vietā, pārsegu var atkal bez piepūles aizvērt. Jumtu var pacelt tādā pašā veidā, tikai jumta apmales, kas atrodas pa kreisi un pa labi no plūsmviržiem, ir manuāli jāiespiež turētājos, līdz tās jūtami aizkabinās.

Īpaši vieglas konstrukcijas princips izmantots arī citās "Speedster" virsbūves detaļās. Oglekļa šķiedras kompozītmateriāla motora pārsegs, kas ir par diviem kilogramiem vieglāks nekā modelim "911 GT3", un oglekļa šķiedras kompozītmateriāla spārni ir pārņemti no "911 R". Priekšējais apakšējais panelis ir aizgūts no "GT3", bet priekšējā spoilera apmale ir izstrādāta pilnīgi no jauna. Konceptauto izmantoto "Talbot" spoguļu vietā jaunā "Speedster" sērijveida versijai ir elektriski regulējami un apsildāmi "Sport Design" ārējie spoguļi. "Speedster" izbīdāmais, aerodinamiski noregulētais aizmugurējais spoilers un aizmugurējais apakšējais panelis ir pārņemts no "911 GT3 Touring".

Mērinstrumentu panelī ir melna ciparnīca ar baltiem rādītājiem, kā arī zaļi cipari un skalas – iezīmes, kas atgādina slaveno senci "Porsche 356 Speedster". Uz šķērskonstrukcijas aiz priekšējiem sēdekļiem ir mazsērijas izlaiduma, kurā ir tikai ar 1 948 automobiļi, emblēma ar "911 Speedster" sērijas numuru.

Jaunā "Porsche 911 Speedster" cena Vācijā ir no 270 tūkstošiem eiro, ieskaitot nodokļus.