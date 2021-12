'Super' nākotne: 'Scania' radījusi savu pēdējo dīzeļdzinēju

Izstūrēju kravas automašīnu uz ceļa, satraukti veros spoguļos, cik ļoti lielais transports piepilda braukšanas joslu, cik tuvu ir ceļazīmes un pretimbraucošās mašīnas, par ko ne prātā nenāk domāt ikdienā pie vieglā auto stūres. Bet drīz jau izgriežamies uz šosejas, kur joslas ir platas un var atbrīvoties, izbaudot kluso kabīni, līgano gaitu un automātisko ātrumkārbu. Rodas mirklis padomāt – ir 2021. gads, ekoloģiskās prasības tuvākajā nākotnē piespiedīs autoražotājus pilnībā atteikties no iekšdedzes dzinējiem, tirgus arvien vairāk orientējas uz elektrību, bet "Scania" laidusi klajā pilnīgi jaunu ar dīzeļdegvielu darbināmu motoru. Kāpēc? Par to rakstā.

Aizejošais benzīns un dīzelis



Eiropas zaļais kurss paredz panākt pilnīgu klimata neitralitāti līdz 2050. gadam. Transporta nozare ir viens no lielākajiem CO 2 radītājiem, un tieši uz šo jomu gulstas liels slogs mērķa sasniegšanā.

Eiropas Savienības (ES) pašreizējās regulas, kas stājušās spēkā 2019. gadā, paredz, ka pēc 2030. gada jauniem vieglajiem automobiļiem emisijas jāsamazina par 37%, salīdzinot ar 2021. gada līmeni, bet vieglajiem kravas auto par 31%. Savukārt no 2025. līdz 2029. gadam emisijas jāsamazina par 15%. Tie ir rādītāji visam ES autoparkam, sadalot emisiju samazinājumu starp ražotājiem, pamatojoties uz autoparka vidējo masu.

Šogad Eiropas Komisija rosināja šos mērķus padarīt vēl stingrākus – 55% vieglajiem un 50% vieglajiem kravas auto, savukārt līdz 2035. gadam abās šajās kategorijās panākt 100% emisiju samazinājumu.

Vieglo auto ražotāji nopietni gatavojas pārejai, jo bez elektromotoru pārsvara kopējā portfelī emisiju mērķi var būt nesasniedzami. Piemēram, VW plāno pilnībā atteikties no iekšdedzes dzinējiem līdz 2030. gadam, "Audi" ir paziņojis, ka pārtrauc darbu pie jaunu iekšdedzes dzinēju izstrādes.

Attiecībā uz kravas auto, kuru loma ekonomikas funkcionēšanā ir milzīga, pašreiz spēkā esošās regulas paredz CO 2 izmešu samazinājumu par 15% no 2025. gada un par 30% no 2030. gada, salīdzinot ar 2019. gada līmeni.

Tas ir mazāk nekā vieglajiem auto, tomēr ražotājiem liek pasvīst. Vēl nav zināmas precīzas "Euro 7" standarta prasības, kam jāstājas spēkā no 2025. gada, bet autoražotāji jau pauž bažas, ka tās varētu likt attiekties no iekšdedzes dzinējiem agrāk, nekā plānots.

Pēdējaie 13 litri



Tomēr "Scania", kas jau ražo elektriskās kravas automašīnas un hibrīdus, novembrī prezentējusi savu jauno 13 litru dīzeļdzinēju, kas, kā atzīst "Scania" pārstāvji, domājams, būšot pēdējais kompānijas no jauna izstrādātais dīzeļdzinējs.

Kravu pārvadājumi ir joma, kur jānodrošina procesa nepārtrauktība, un strauja pilnīga pāreja uz elektroautomašīnām pašlaik nav iespējama, taču nākamais CO 2 izmešu samazinājums jāpanāk jau 2025. gadā, Zviedrijas pilsētā Sēderteljē novembra beigās žurnālistiem skaidroja "Scania" izpilddirektors Kristians Levins. Tāpēc arī izstrādāts pilnīgi jauns dīzeļdzinējs un šasija komplektā ar visu spēka pārvadu "Scania Super".



"Esam diezgan pārliecināti, ka šī ir pati labākā kravas auto platforma," uzsver Levins, skaidrojot, ka CO 2 plānu sasniegšanai vajadzēja radīt labāku iekšdedzes dzinēju. Motors arī viegli izpildīs gaidāmās "Euro 7" prasības, apliecina "Scania" šefs.

Kas kopīgs "Astra Zeneca" un "Scania"



Sēdertelje ir neliela Zviedrijas pilsētiņa, kuras vārdu slavenu dara pāris lielu uzņēmumu. Kopš Covid-19 pandēmijas ikviens ir dzirdējis farmācijas kompānijas "Astra Zeneca" vārdu, bet vēl pirms tam slavenākais te bāzētais ražotājs bija "Scania". Viens no galvenajiem apskates objektiem pilsētā ir "Scania" muzejs, arī rūpnīcas biroja priekšā kā eksponāts apskatei izlikts jauns "Scania" kravas auto.

Muzejā starp vēsturiskajiem modeļiem redzams arī 1962. gada "Scania-Vabis" LT75 ar zīmīgu uzrakstu "Super" uz radiatora restes. Tā nav nejaušība, jaunās sērijas nosaukums ir atsauce uz šo vēsturisko modeli – pirmo no "Scania", kas komplektēts ar turbodīzeļa motoru. "Super" tolaik apzīmēja tieši ar turbopūtes motoriem aprīkotos auto.

Sēderteljē atrodas arī "Scania" demo centrs, kur "Delfi" piedalījās jauno automašīnu prezentācijā un testos. Atkarībā no vadītāja kategorijas un vēlmēm braukt var pa slēgtu trasi vai publiskajiem ceļiem.

2016. gadā "Delfi" turpat testēja "Scania" jauno paaudzi, par to var lasīt šeit. Ar jauno motoru un spēka pārvada uzlabojumiem ārēji "Scania" paliek tieši tā pati, tas ir tas pats modelis, tikai ar uzlabotu "metāla sirdi" un spēka pārvadu.

Efektīvākais "Scania" vēsturē



Daudz kas par "Scania" pateikts jau iepriekšējā rakstā, var tikai atkārtot to, par ko vēlreiz pārliecinājos, – modernie kravas auto ir brīnišķīgi! Automātiskā ātrumkārba dzīvi padara vienkāršu, atliek tikai pierast pie milzu gabarītiem un izvēlēties pareizas trajektorijas, pārējo paveic elektronika un izvēlētais vilkmes kontroles režīms.

Kabīnē ir apbrīnojami klusi un mierīgi, redzamība laba. Starp citu, pieejams arī papildaprīkojums ar digitālajiem spoguļiem – ārā atpakaļskata spoguļu vietās ir tikai nelielas kameras, bet iekšā abos sānos ekrāni.



No funkcijām, ko neizmēģināju iepriekšējā reizē, vērts pieminēt degvielas taupīšanai paredzēto "Eco-roll" režīmu – atlaižot gāzes pedāli, auto nevis samazina ātrumu uz motora pretestības rēķina, bet turpina ripot kā velosipēds.

Bet nu pie paša galvenā – motors. 13 litru dīzeļdzinējs pieejams četrās jaudas versijās no 420 līdz 560 zirgspēkiem. "Scania" pārstāvji lepni to sauc par pašu efektīvāko un ekonomiskāko spēka agregātu rūpnīcas vēsturē. Komplektā ar jaunu spēka pārvadu tas sniedzot 8% degvielas ietaupījumu, salīdzinot ar analogiem iepriekšējās paaudzes dīzeļdzinējiem.

Motorā ir uzlabota sadegšana, ko nodrošina arī jaudīgāki inžektori un palielināta kompresija degkamerā. No vienas degvielas vienības tiek iegūts vairāk jaudas. Spiedienu palīdz noturēt kopīga galva visiem sešiem cilindriem, bet sadales vārpstas ir divas un pārceltas uz motora augšpusi. Dzinējā samazināta iekšējā berze, uzlabots dzesēšanas šķidruma plūdums, kas ļāvis samazināt ūdens sūkņa izmērus.

Jaudu izmēģināju ar 560 zirgspēku versiju. Izvēloties augstāko "Power" režīmu un uzsākot no nulles, stāvot nogāzē pret kalnu, ar gāzes pedāli "grīdā" uz mitra ceļa pie ātruma pārslēgšanas jūt īsu izspolēšanu.



Vēl viens jauninājums ir dzinējā integrēta dekompresijas bremze (CRB), kas kopā sver septiņus kilogramus. Līdzenuma apstākļos tā ļauj atteikties no pārnesuma kārbas retardera jeb lēninātāja, kā šis agregāts latviskots akadēmisko terminu datubāzē. Savukārt atteikšanās no šīs papildbremzes ļauj ietaupīt svaru.

Ja auto kārbas lēninātājs, kas darbojas ar eļļas plūsmu, ir saglabāts, nospiežot bremžu pedāli, elektronika pati pēc vajadzības sadala spēku starp riteņu bremzēm, CRB un lēninātāju. Izmantojot papildbremzes sviru pie stūres, pirmais klikšķis iedarbina dekompresijas bremzi, par ko nepārprotami liecina skaņas izmaiņas motorā, bet nākamie klikšķi jau pieslēdz retarderu.

Jaunās pārnesumkārbas G25 un G33 atšķiras pēc izmēra, abām ir 14 ātrumi uz priekšu un astoņi atpakaļ (standartā atpakaļgaitai 4 pārnesumi, bet vēl 4 pievienošana ir tikai programmēšanas jautājums), ir samazināts svars. Salīdzinot ar iepriekšējās paaudzes kārbām, šo darbība ir klusāka un pārslēgšanās plūdenāka.

Kopumā "Scania Super" izdevies panākt gandrīz 300 kilogramu svara ietaupījumu. Gan uz motora, gan pārnesumkārbas, aizmugurējās ass, papildbremžu un mazāku degvielas bāku rēķina, jo samazinātais patēriņš ļauj nobraukt vairāk. Klāt gan nāk lielāks "AdBlue" patēriņš – to izplūdē iesmidzina divreiz, līdz ar to piedevas patēriņš pieaug līdz 12%, tāpēc arī "AdBlue" tvertne ir nedaudz palielināta.



Degvielas tvertne ir aprīkota ar ierīci, kas ļauj izmantot gandrīz visu bākā esošo degvielu, nebaidoties nogāzēs iesūkt sistēmā gaisu vai ūdeni, kā dēļ parastajās bākās vienmēr jāvadā līdzi lielāks degvielas daudzums, kas praktiski nav izmantojams.



Pašas bākas pieejamas trīs dažādos izmēros, bet jaunā MACH modulārā šasija ļauj tās novietot vienā vai otrā sānā, tuvāk auto priekšgalam vai aizmugurei pēc klienta vajadzībām. Tas pats attiecas uz "AdBlue" bākām un citām komponentēm.

Jaunajam motoram "Scania" sola arī par 30% garāku kalpošanas laiku un pagarinātus apkopes intervālus visam spēka pārvadam. Bet "ProCare" pakalpojums varot savlaicīgi paredzēt iespējamos bojājumus, ievācot datus par auto tehnisko stāvokli katru sekundi 24/7 režīmā un novēršot neplānotas dīkstāves risku.

Vai nākotne būs "super"?



Ja komerctransports nobrauc 130 000 kilometru gadā, solītais patēriņš – par 8% zemāks – nozīmē ne vien mazāk CO 2 izmešu, bet arī vairākos tūkstošos mērāmu ietaupījumu degvielas izmaksās uz katru auto gadā. Ar dīzeļdegvielas cenu 1,3 eiro litrā naudas izteiksmē tas būtu vairāk nekā četri tūkstoši eiro.

Saskaņā ar ražotāja datiem "Scania Super" savā "no akas līdz ritenim" ciklā (ietver arī izejvielu ieguvi un visu ražošanu) radīs par 7,4% mazāk CO 2 izmešu, kas ir 8,4 tonnas. Kravas auto ar 130 tūkstošu nobraukumu gadā rada aptuveni 114 tonnas CO 2 . Emisiju ietaupījums būs vēl lielāks, ja par degvielu izmantos hidrogenētu augu eļļu (HVO) vai biodīzeļdegvielu, – arī tāda iespēja "Super" dzinējiem ir pieejama.



Nupat ANO klimata konferencē COP26 par galveno mērķi globālās sasilšanas iegrožošanai tika pasludināta fosilā kurināmā izskaušana. Attiecībā uz vieglo transportu un mazajiem kravas auto Glāzgovā sagatavotajā paktā nulles emisiju vairākas valstis un seši vadošie autoražotāji paredzējuši panākt līdz 2040. gadam.

Par lielo komerctransportu dokuments klusē, bet uz to attiecas jau raksta sākumā minētās ES regulas. Kā tuvākajās desmitgadēs mainīsies pārvadājumu nozare un kā veiksies ar fosilo izmešu samazināšanu, vēl redzēsim.

Tikmēr "Scania" savā jaunā spēka agregāta mārketinga kampaņā ir optimistiska un saka: "Nākotne ir super!"