Jau pēc diviem gadiem VW sāks atteikties no manuālās pārnesumkārbas savos modeļos

Jau no 2023. gada "Volkswagen" (VW) koncerns sāks pakāpeniski atteikties no manuālās pārnesumkārbas piedāvāšanas savos modeļos. Piemēram, manuālās kārbas opcija netiks vispār piedāvāta jau nākamās paaudzes "Tiguan" un "Passat" modelī, vēsta vācu izdevums "Auto Motor und Sport".

Šobrīd manuālā pārnesumkārba ir pieejama gandrīz pusei VW modeļu. Pilnībā no manuālajām pārnesumkārbām plānots atteikties līdz 2030. gadam, kad notiks arī atteikšanās no iekšdedzes dzinējiem un pilnīga pāreja uz tikai elektriskiem jaunajiem automobiļiem.

Lai arī elektrifikācija neizbēgami no piedāvājuma izslēgs nepieciešamību pēc manuālās pārnesumkārbas, jau laicīga pakāpeniska atteikšanās no tās uzstādīšanas ļaus VW ietaupīt naudu jaunu modeļu izstrādē. Vairumā gadījumu manuālā pārnesumkārba jaunajos modeļos tiks aizstāta ar automātisko DSG, tomēr nav izslēgts, ka atsevišķos tirgos tā vietā tiks piedāvāts klasiskais "automāts" ar hidrotransformatoru.

JATO analītiķi aprēķinājuši, ka Vācijas tirgū autoražotāji piedāvā pavisam 5838 dažādu versiju vieglos automobiļus, bet manuālā pārnesumkārba tiek piedāvāta tikai 1870 modifikācijām, kas ir aptuveni tikai trešdaļa no visiem tirgū pieejamajiem jaunajiem automobiļiem. Pagaidām VW ir viens no uzticīgākajiem šai klasiskajai tehnoloģijai – no 353 tās piedāvātajām automobiļu versijām 139 ir pieejamas ar manuālo pārnesumkārbu.

Jāatzīmē, ka atteikšanās no manuālās pārnesumkārbas attiecas tieši uz vieglajiem pasažieru automobiļiem, jo VW komerctransportā manuālās pārnesumkārbas opcija varētu tikt saglabāta arī pēc 2030. gada.

Atteikšanās no manuālās pārnesumkārbas ir vispārēja tendence autobūve, kas skar plašu segmentu spektru – sākot no budžeta modeļiem un beidzot ar sportiskiem luksusa automobiļiem. Pērn par atteikšanos no manuālās pārnesumkārbas opcijas paziņoja "Mercedes-Benz", bet nākamgad šim piemēram sekos arī "Aston Martin". Savukārt "Ferrari" un "Lamborghini" jau šobrīd nepiedāvā nevienu modifikāciju ar manuālo pārnesumkārbu, tādēļ klasiskās modifikācijas ar šādu transmisiju pat pieaug cenā kolekcionāru vidū.