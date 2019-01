Tirdzniecībā Latvijā nonācis jaunais 'Audi Q3' apvidnieks

No janvāra arī Latvijā ir pieejams jaunais apvidus automobilis "Audi Q3". Salīdzinot ar savu priekšgājēju, jaunais "Audi Q3" ir sportiskāks un ietilpīgāks. Modelis papildināts arī ar lielu MMI skārienjūtīgu ekrānu un vairākām jaunām palīgsistēmām. Jaunā "Audi Q3" cena Latvijā ir no 32 900 eiro.

Pateicoties priekšējās radiatora restes astoņstūra dizainam, jaunajam "Audi Q3" piešķirts krietni sportiskāks vizuālais izskats. Jaunā modeļa kontūras radītas, iedvesmojoties no "Audi quattro" DNS – automobilis vizuāli padarīts vēl platāks.

Salīdzinot ar tā priekšgājēju, tagad automobilis ir kļuvis arī lielāks. Jaunais "Audi Q3" ir 4,4 metrus garš, 1,8 metrus plats un 1,5 metrus augsts. Riteņu garenbāze, kas pagarināta par 7,7 centimetriem, nodrošina papildu ietilpību. Aizmugurējos sēdekļus iespējams bīdīt uz priekšu un uz aizmuguri par 15 centimetriem. Atkarībā no aizmugurējo sēdekļu un atzveltņu pozīcijas, bagāžas nodalījuma ietilpība ir no 530 līdz 1525 litriem.

Vadības centrālais elements ir MMI skārienjūtīgais ekrāns, un "Audi" ir atteicies arī no analogā mērinstrumentu paneļa. Arī standarta komplektācijā pieejama pilnībā digitāla vadītāja informācijas sistēma ar 10,25 collu ekrānu, ko autovadītājs kontrolē, izmantojot daudzfunkcionālo stūri.

"Audi Q3" augstākā līmeņa informācijas un izklaides sistēma piedāvā tādas pašas tehniskās funkcijas, kā augstāku segmentu automobiļos. Tās datu pārraides modulis atbalsta "LTE Advanced" standartu ar integrētu "Wi-Fi" punktu pasažieru viedierīcēm. "Audi Phone Box" savieno autovadītāja viedtelefonu ar automobiļa antenu un induktīvi uzlādē telefonu. Izmantojot 15 skaļruņus, "Bang & Olufsen premium" skaņas sistēma nodrošina trīsdimensionālu audio skanējumu.

Lai autovadītājam nodrošinātu vēl ērtāku braukšanu un drošākus ceļa apstākļus, "Audi" piedāvā trīs priekšējo gaismu versijas, izmantojot "Matrix LED" tehnoloģiju – adaptīvās tālās gaismas ceļu izgaismo, rēķinoties ar citiem satiksmes dalībniekiem.

Savukārt adaptīvā kruīza kontrole ir asistentu sistēmas centrālais elements. Tā apvieno "Adaptive Speed Assist", "Traffic Jam Assist" un "Active Lane Assist" sistēmu funkcijas. Ar asistentu sistēmas palīdzību autovadītājam tiek nodrošināta lielāka kontrole pār automobili, būtiski uzlabojot ērtības garos braucienos.

Pateicoties četrām 360 grādu kamerām, "Audi Q3" atvieglo arī manevrēšanu. Lielajā ekrānā tiek uzrādīta SUV apkārtne, līdz ar to autovadītājam ir ievērojami vieglāk izsekot "Park Assist" sistēmas veiktajiem manevriem. Ja autovadītājs vēlas izbraukt no paralēlās stāvvietas vai šauras iebrauktuves, tiek aktivizēta "Cross Traffic Assist" sistēma. Savukārt, lai izvairītos no aklās zonas radītās bīstamības, "Lane Change Warning" sistēma uzrauga aklo zonu un nepieciešamības gadījumā reaģē. Ja sistēma konstatē transportlīdzekli, kas atrodas aklajā punktā vai ātri tuvojas no aizmugures, attiecīgajā ārējā atpakaļskata spogulī iedegas brīdinājuma signāls.

Jaunais "Audi Q3" tiek piedāvāts četrās dzinēja versijās – trīs benzīna dzinēji un divi dīzeļdzinēji. Jauda tiem ir no 150 ZS līdz 230 ZS. Tāpat automobilim pieejama "quattro" pastāvīgā pilnpiedziņas sistēma.