Uz 'Lada Niva' bāzes radīts deviņvietīgs mikroautobuss

Krievijas kompānija "Promtekh" prezentējusi deviņvietīgu "mikroautobusu" "Lada Niva Kub NN", kas izgatavots uz "Lada Niva" apvidus automobiļa īsās, trīsdurvju modifikācijas bāzes. Pagaidām pasažieru versija ir izgatavota vienā eksemplārā, tomēr novembrī jauno modeli sola sertificēt un uzsākt tā sērijveida ražošanu. Gadā plānots izgatavot ap 500 šādu auto.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lai no trīsdurvju apvidus automobiļa izgatavotu deviņvietīgu mikroautobusu, ir ieguldīts daudz darba – automobilim ir pusrāmja konstrukcija, motors ar palielinātu jaudu, nestandarta kardāns, oriģināla lokšņu atsperu balstiekārta ar pneimatiskajiem baloniem aizmugurē, kā arī principiāli jauns interjers.

No oriģinālā "Lada Niva" apvidus automobiļa mikroautobuss ir saglabājis augsto klīrensu, kas sasniedz 24 centimetrus, pilnpiedziņas sistēmu ar pazeminātajiem pārnesumiem un vienkāršo atmosfērisko benzīna dzinēju. Tomēr samērā lielā un smagā mikroautobusa gadījumā, motora darba tilpums tiks palielināts no 1,7 litriem līdz 1,8 litriem, bet jauda – no standarta 85 līdz "tūninga" 106 zirgspēkiem.



"Lada Niva Kub NN" virsbūves aizmugurējā daļa ir izgatavota no plastikāta. Būtiski mainīts arī interjers – pa labi no autovadītāja ir nevis viena pasažiera sēdeklis, bet gan divvietīgs. Savukārt otrajā un trešajā sēdekļu rindā ir trīsvietīgi "dīvāni" ar izbīdāmiem galvas balstiem. Komfortu nodrošina divu zonu gaisa kondicionētājs un sildītājs, kā arī pneimatiskā balstiekārta.

Ņemot vērā, ka mikroautobuss ir īpatnējas konstrukcijas, pasažieru piekļūšana trešajai sēdekļu rindai ir visai apgrūtinoša, bet bagāžas nodalījums ir samērā mazs. Savukārt sānu logi nav nolaižami, bet gan atverami kā vēdlodziņš – gluži kā maršruta mikroautobusiem. Ņemot vērā, ka riteņu garenbāze palielināta līdz trim metriem, speciāli šim auto bija jāizgatavo oriģināls kardāns un motora izplūdes sistēma.

"Promtekh" pagaidām neatklāj šī mikroautobusa cenu, bet trīsdurvju "Lada Niva", uz kā bāzes tas veidots, šobrīd maksā 809 tūkstošus rubļu (13 307 eiro).