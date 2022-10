Alonso raibā sacensību diena – sadursme ar Strolu, veiksmīga atgūšanās un 30 sekunžu sods

"Alpine" komandas pilots Fernando Alonso svētdien pēc sacensībām Ostinas trasē ASV tika sodīts ar 30 sekunžu sodu un zaudēja savu izcīnīto septīto vietu.

Sacensību 22. aplī Alonso taisnē mēģināja apdzīt "Aston Martin" pilotu Lensu Strolu, taču kanādietis aizstāvoties strauji mainīja trajektoriju un izraisīja sadursmi. Pats Strols izstājās, bet Alonso tika līdz boksiem un varēja sacensības turpināt. Viņa mašīna gan bija cietusi, un labās puses spogulis ļoti kustējās. Sacensību beigu daļā spogulis nolūza pavisam.

Alonso sacensības noslēdza septītajā pozīcijā, tomēr pēc sacensībām "Haas" komanda iesniedza protestu gan par Alonso, gan "Red Bull" pilota Serhio Peresa mašīnām, jo abas sacensībās piedalījās ar redzamiem bojājumiem. Šajā sezonā "Haas" braucējam Kevinam Magnusenam trīs reizes tiesneši lika doties boksos mainīt priekšējo antispārnu, kad tas bija bojāts. "Haas" vēlējās redzēt tiesnešu lēmumu konsekvenci, tāpēc iesniedza protestu.

Peress sacensību pirmajā aplī pēc kontakta ar "Alfa Romeo" braucēju Valteri Botasu nedaudz sabojāja priekšējo antispārnu, bet vēlāk sāna detaļa nolūza pavisam, un viņš turpināja sacensības.

Tiesneši pēc situācijas izskatīšanas nolēma Alonso piespriest "stop and go" sodu, bet tā kā sacensības jau bija noslēgušās, viņa rezultātam tika pieskaitītas 30 sekundes, kas spāni atmeta uz 15. pozīciju. Līdz ar to to Sebastians Fetels no astotās vietas pakāpās uz septīto, pakāpās arī Magnusens un Juki Cunoda ("AlphaTauri"), bet punktos tika Alonso komandas biedrs Estabans Okons.

Savukārt Peresam sodu nepiešķīra, un Magnusens to nosauca par ļoti nesaprotamu lēmumu, jo tieši ar šādiem bojājumiem viņš iepriekš tika iesaukts boksos.