Atklāta dalībnieku pieteikšanās desmitajam 'Rally Alūksne'

Atklāta pieteikšanās uz Latvijas un Igaunijas rallija čempionāta pirmo, apvienoto posmu "Rally Alūksne", kas norisināsies 17. un 18. janvārī Alūksnes novadā, ziņo organizatori.

"Organizējam ralliju desmito reizi un tas uzliek arī papildus atbildību un vēlmi strādāt, lai tas būtu vērienīgākais un no mūsu puses viskvalitatīvāk noorganizētais rallijs," pauž "Rally Alūksne" organizators Renārs Salaks.

"Esam daudz strādājuši, lai ātrumposmi būtu interesanti gan braucējiem, gan skatītājiem. Izmainījām atklāšanas vietu, un lai arī šobrīd ārā šķiet ir pavasaris, ceram uz kārtīgu ziemu un sniegu. Ar kolēģiem, Gati Cimdiņu un Juri Osi, esam gandarīti par pašvaldības, uzņēmēju un līdzcilvēku atbalstu. "Rallijs Alūksnē" nu kļuvis par gaidītiem svētkiem un par to no sirds priecājamies," turpina Salaks.

Kā pirmie sacensībām reģistrējās Lietuvas ekipāža Kajuss Samsons/Ervins Snitks. Dalību apstiprinājuši, bet pieteikušies vēl nav arī Latvijas labākie rallija piloti Mārtiņš Sesks ("LMT Autosporta Akadēmija") un Emīls Blūms ("Rallyworkshop").

Pieteikušās divas ekipāžas no Polijas, kā arī Igaunijas sportisti Prīts Koiks un Rolands Poms informējuši, ka jauno sezonu sāks ar ralliju Alūksnē. Poms iepriekš startēja ar "Ford Fiesta R2T”, bet Alūksnē viņu redzēsim pie "Ford Fiesta R5" auto.

"Šajos desmit gados Alūksne un rallijs kļuvuši par nesaraujamiem jēdzieniem," uzsver Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis. "Alūksne ir Latvijas augstākā un arī aukstākā pilsēta. Šejienei raksturīgie ziemas laika apstākļi un rallija organizatoru komanda pierādījuši, ka kopā tie spēj radīt izcilu ziemas autoralliju.

Desmit gadu laikā rallijs "Alūksne" ir iekarojis savu vietu Latvijas un Baltijas valstu rallija sezonas kalendārā. Ar lepnumu saucam to par vienu no Alūksnes novada galvenajiem pasākumiem. Šo pasākumu kā labu pienesumu ekonomikai novērtē arī novada uzņēmēji. Ziemas autorallijs ir īpašs – tas no sacensību dalībniekiem prasa augstu profesionalitāti, smalku izjūtu, labi sagatavotu tehniku un saliedētu komandu. Arī līdzjutējiem ziemas rallijs ir kārtīgs izaicinājums – nav joka lieta izturēt vairākas sacensību stundas īstā Alūksnes ziemā, kuru ceram sagaidīt arī šoreiz."

Kopējais ātrumposmu garums rallijā paredzēts līdz 103 kilometriem, no kuriem garākais būs līdz 15,00km, īsākais – no 2,00km. Kopumā paredzēts veikt 10 ātrumposmus – četri, kas atkārtojas divas reizes, bet trīs būs jāveic diennakts tumšajā laikā.

Dalībnieku reģistrācija Latvijas un Igaunijas rallija čempionātam, "Historic" pirmajam posmam un Latvijas rallijsprinta čempionāta pirmajam posmam veicama mājaslapā www.autorally.lv.